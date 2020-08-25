Глава Тувы вновь заразился коронавирусной инфекцией

Глава Тувы Шолбан Кара-Оол повторно заразился коронавирусной инфекцией. На своей странице в социальной сети Instagram он рассказал, что снова попал в инфекционную больницу, а симптоматика заболевания теперь другая.

"Протекает болезнь по-другому. Сейчас уже некомфортно не в груди, а в голове, по сосудам… Очень сильные головные боли. Ничего, надо выжить", — говорит Кара-Оол на видео, опубликованном в инстаграме.

Глава Тувы рассказал, что был уверен, что второй раз заболеть COVID-19 невозможно: "Видимо, эта самоуверенность меня и подвела", - добавил Шолбан Кара-Оол. Он сообщил, что выходить на связь будет только в крайнем случае. "Если слухи пойдут, тогда только буду рассказывать о своём состоянии", - сказал глава Тувы.

В первый раз Шолбан кара-Оол заразился коронавирусной инфекцией в мае, три месяца назад. Тогда в больнице с тем же диагнозом оказалось ещё несколько чиновников из правительства Тувы.

По последним данным в Туве COVID-19 выявлен у 6658 человек, 60 пациентов умерли. В России уже свыше 960 тысяч заразившихся, летальных исходов, по официальным данным - почти 16,5 тысяч.

О первом подтвержденном случае повторного заражения COVID-19 24 августа сообщили ученые Гонконгского университета. Согласно их исследованию, повторно заразившийся пациент контактировал с другим штаммом коронавируса, отличающимся от того, которым он заразился несколько месяцев назад. В первый раз у пациента наблюдались легкие симптомы, сейчас их нет.