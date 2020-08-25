KFC отказалась от слогана "Пальчики оближешь" из-за пандемии

Сеть ресторанов быстрого питания KFC решила временно отказаться от слогана "Так вкусно, что пальчики оближешь" (It’s Finger Lickin’ Good) из-за пандемии коронавируса. В компании считают его несвоевременным в сложившейся ситуации. Слоган, который KFC использовала 64 года, вернут, когда будет подходящее время, говорится в пресс-релизе компании.

KFC уже выпустила новые баннеры и упаковки, на которых затёрта фраза "Пальчики оближешь".

В июне в компании сообщили о запуске в Москве ресторана нового формата без традиционных касс, чтобы минимизировать контакты людей внутри помещения.

За последние сутки в России выявлено 4 696 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб. Это минимум с 20 апреля. Общее число заболевших достигло 966 189.

Умерли за последние сутки 120 пациентов с COVID-19. Всего с начала эпидемии, по официальным данным, умерли 16 568 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19.

