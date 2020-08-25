В Москве прекращено движение троллейбусов

С 25 августа в Москве практически полностью прекращено движение троллейбусов. На всех маршрутах, кроме одного, их заменили электробусы. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор "Мосгортранса" Леонид Антонов.

По его словам, один троллейбусный маршрут в российской столице всё же останется - "в знак уважения к этому виду транспорта". Он связывает Комсомольскую площадь и Новорязанскую улицу. На маршруте будут ходить два ретротроллейбуса.

Московские власти в последние годы постепенно заменяли троллейбусы электробусами и обычными автобусами.

Московская троллейбусная сеть была открыта 15 ноября 1933 года, до 2015 года была самой протяжённой в мире. За сохранение троллейбусного движения велась общественная кампания "Москвичи за троллейбус", организованная фондом "Городские проекты". Активисты утверждали, что закупка троллейбусов обойдётся городскому бюджету в меньшие суммы, чем приобретение электробусов. В расследовании журналиста "Медузы" Ивана Голунова в 2018 году утверждалось, что одним из выгодоприобретателей уничтожения троллейбусного сообщения является бизнесмен Мурад Бениаминов, один из подрядчиков мэрии.