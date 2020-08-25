Юлия Тимошенко, заболевшая COVID-19, переведена в реанимацию

Украинский политик, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, заразившаяся коронавирусом, вечером в понедельник переведена на интенсивную терапию, то есть в реанимацию, и находится в тяжёлом состоянии.

Об этом во вторник сообщила в фейсбуке её пресс-секретарь Марина Сорока, которая двумя днями ранее подтвердила диагноз COVID-19 у Тимошенко. "К сожалению, хороших новостей пока нет. Состояние Юлии Владимировны остаётся тяжелым", – написала Сорока.

Агентство РБК-Украина со ссылкой на "достоверные источники" передало, что Тимошенко подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. По информации агентства, тот же диагноз врачи поставили дочери и зятю политика. Они переносят болезнь в лёгкой форме.

По состоянию на 25 августа, на Украине с начала эпидемии выявили более 110 тысяч случаев коронавируса. Больше всего заболевших в Черновицкой, Ивано-Франковской, Харьковской и Львовской областях. Умерли в стране от COVID-19, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, 2362 человека.