Первый прямой рейс из Израиля в Судан совершил самолёт Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео сегодня посещает Судан. Это первый визит столь высокопоставленного американского представителя в страну после массовых протестов, приведших к свержению авторитарного президента Омара аль-Башира в прошлом году.

В Хартуме Помпео встречается с главой руководящего страной временного военно-гражданского совета, генералом Абдельфаттахом Бурханом, и главой правительства Судана. Среди тем переговоров – возможное исключение Вашингтоном Судана из списка стран, поддерживающих терроризм, а также нормализация отношений между Суданом и Израилем.

Помпео прилетел в Судан из Тель-Авива. Находясь на борту самолёта, госсекретарь написал в твиттере, что его лайнер совершает первый в истории официальный прямой рейс из Израиля в Судан.

Режим аль-Башира не признавал еврейское государство. Нынешние власти Судана ведут с Израилем переговоры об установлении отношений, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в этом году встречался с генералом Бурханом.

Ранее в этом месяце при посредничестве США было достигнуто соглашение о нормализации отношений между Израилем и Объединёнными Арабскими Эмиратами.