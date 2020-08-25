Роскосмосу на 10% урезали бюджет. В ответ Рогозин заявил о "деградации отрасли"

Российская федеральная космическая программа, рассчитанная до 2025 года, урезана на 150 миллиардов рублей и может дополнительно попасть под ограничения из-за падения доходов федерального бюджета, передаёт ТАСС со ссылкой на гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

"Сокращение финансирования приведёт к деградации отрасли", - заявил Рогозин, добавив, что надеется на поддержку правительства.

Первоначально на космическую программу планировалось потратить 1 триллион 406 миллиардов рублей. Рогозин считает, что "эти деньги необходимо вернуть".

В ответ на заявление главы Роскосмоса в Министерстве финансов сообщили, что по состоянию на 11 августа госкорпорация использовала только 35 процентов бюджетных средств, выделенных ей на 2020 год. Кроме того, 180 миллиардов рублей лежит на счетах организаций ракеты-космической промышленности и не приносят пользу. В ведомстве отметили, что такая ситуация недопустима и "важно ставить вопрос не об увеличении финансирования космической программы, а о более эффективном использовании уже выделенных денег".