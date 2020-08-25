Иван Сафронов отказался давать показания следствию 

Советник главы Роскосмоса и бывший журналист "Коммерсанта" Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, отказался давать показания следствию по своему уголовному делу, сообщил агентству "Интерфакс" адвокат Сафронова Иван Павлов.

По его словам, обвиняемый, с которым во вторник прошли следственные действия в управлении ФСБ, заявил, что даст показания, только когда ему разъяснят "существо предъявленного обвинения". Следствие же настаивает, чтобы сначала показания дал Сафронов, а уже потом "обвинение будет конкретизировано".

Павлов считает позицию следствия незаконной и нарушающей право Сафронова на защиту в части права знать, в чём он обвиняется. Адвокат сообщил, что ранее его подзащитный направлял соответствующее ходатайство, но его не удовлетворили. Павлов добавил, что о планах на следующие следственные действия защита не уведомлена.