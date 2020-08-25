Полицейским, заставившим подростков копать себе могилу, отменили приговор 

Свердловский областной суд отменил обвинительный приговор четверым бывшим полицейским, ранее признанным виновными в превышении должностных полномочий с применим насилия по делу о пытках задержанных подростков.

По версии следствия, в июле 2018 года в городе Каменск-Уральский сотрудники одного из местных отделов полиции задержали 17-летнего подростка по подозрению в краже мобильного телефона и банковской карты. Полицейские пытали его с применением спецсредств, чтобы выбить признательные показания. Также они применяли насилие к 15-летней девушке, у которой были украдены телефон и карта.

По словам родителей подростков, после допроса полицейские вывезли их детей в лес и заставили выкапывать себе могилы. В итоге 17-летней подросток признался в преступлении.

В марте суд приговорил полицейских к лишению свободы на сроки от трёх до четырёх с половиной лет. Теперь бывших сотрудников МВД отпустили под подписку о невыезде, а дело вернули в прокуратуру для "устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению судом". О причинах такого решения не сообщается.