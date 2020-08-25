В Минске тысячи людей вновь вышли на площадь Независимости. ВИДЕО

Во вторник в Минске тысячи людей, протестующих против правления действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, вновь вышли в центр города на площадь Независимости.
Оппозиция объявила, что сбор организован для празднования неофициального Дня независимости страны - 25 августа 1991 года Белорусская ССР приняла декларацию о государственном суверенитете.
Акции проходят и в других городах Белоруссии. Телеграм-канал Nexta сообщает, что в Гродно милиция задержала более двадцати сотрудников местного предприятия "Гродно Азот", которые прогуливались по городу. Задержанных увезли в местное РОВД. Спустя какое-то время туда начали стягиваться люди, чтобы потребовать освобождения рабочих. Сообщается, что под окнами отдела милиции собралось больше ста человек.
- Массовые акции протеста начались в Белоруссии после президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Протестующие требуют его отставки и перевыборов, обвиняя власти в массовых фальсификациях и в жестокости по отношению к задержанным и арестованным участникам митингов. Не менее четырёх человек при подавлении протестов погибли, более ста - пострадали, точное количество арестованных до сих пор неизвестно. Оппозиция объявила общенациональную забастовку.
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