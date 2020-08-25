В Минске тысячи людей вновь вышли на площадь Независимости. ВИДЕО

Во вторник в Минске тысячи людей, протестующих против правления действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, вновь вышли в центр города на площадь Независимости.

Оппозиция объявила, что сбор организован для празднования неофициального Дня независимости страны - 25 августа 1991 года Белорусская ССР приняла декларацию о государственном суверенитете.

Акции проходят и в других городах Белоруссии. Телеграм-канал Nexta сообщает, что в Гродно милиция задержала более двадцати сотрудников местного предприятия "Гродно Азот", которые прогуливались по городу. Задержанных увезли в местное РОВД. Спустя какое-то время туда начали стягиваться люди, чтобы потребовать освобождения рабочих. Сообщается, что под окнами отдела милиции собралось больше ста человек.