CША предупредили Россию о возможных санкциях из-за Навального

Министерство иностранных дел России выпустило заявление, в котором сказано, что первый заместитель Госсекретаря США Стивен Биган предупредил российскую сторону о возможных санкциях Вашингтона "в случае подтверждения версии об отравлении Алексея Навального как оппозиционера". Согласно МИД, Биган пообещал Москве "меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году".

Заявление Биган сделал во вторник в Москве во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, на которой был затронут вопрос о возможном отравлении Навального.

В МИД России отметили, что считают "глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении российской стороны сокрыть истину" и "обратили внимание собеседника на недопустимость голословных обвинений".

Вместе с тем в ведомстве заверили, что российское руководство выступает "за самое тщательное и максимально объективное расследование произошедшего", причём не только с Навальным, но и с Александром Литвиненко, а также Сергеем и Юлией Скрипаль, в отравлении которых США и Великобритания подозревают российские власти.

Один из лидеров российской оппозиции, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный поучаствовал себя плохо, а затем потерял сознание утром 20 августа в самолёте Томск – Москва. В связи с этим лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Навальный был госпитализирован в местную больницу в тяжёлом состоянии, где был введён в искусственную кому. Спустя двое суток российские врачи объявили, что причина состояния Навального – нарушение обмена веществ. Они исключили версию о целенаправленном отравлении, на которой настаивали соратники оппозиционера.

Утром в субботу, после долгих требований жены и коллег Навального, его перевезли на лечение в Берлин в клинику "Шарите". После обследования немецкие врачи заявили, что в организме оппозиционера найден токсин из группы ингибиторов холинэстеразы. К этой группе, в частности, относится отравляющее вещество "Новичок", использованное при покушении на Сергея и Юлию Скрипаль в британском городе Солсбери в 2018 году.

На момент вечера вторника Навальный по-прежнему находился в коме. Медики не давали никаких прогнозов относительно его возможного выздоровления.