Главе штаба Навального по ошибке дали 10 суток ареста

В Хабаровске состоялся суд над координатором штаба Алексея Навального Алексеем Ворсиным. Его признали виновным в участии в незаконном митинге. Судья огласил решение об аресте Ворсина на 10 суток, при этом вменяемая ему статья не предусматривает подобного наказания. Об этом Сибирь.Реалии сообщили в региональном штабе политика.

После того, как Ворсин возразил судье: "Да вы что, это же неарестная статья". Он ушёл, посовещался сам с собой и вынес новый приговор - 10 тысяч штрафа", — рассказал оппозиционный активист.

Как написал в фейсбуке адвокат Ворсина Константин Бубон, это первый случай за двадцать лет его адвокатской практики, чтобы судья вынес определение об исправлении "описки" в постановлении суда.

Алексей Ворсин участвовал в большинстве акций в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, проходящих в Хабаровске уже полтора месяца и успел пробыть 10 суток под арестом.

Статья административного кодекса, касающаяся незаконных митингов, содержит 8 пунктов. По словам Ворсина, тогда его судили за более серьёзное, с точки зрения закона, правонарушение - выход на проезжую часть. Здесь же было более лёгкое нарушение - участие в незаконном митинге, ареста оно не предполагает, — пояснил он.

Алексей Ворсин не уверен, что будет подавать жалобу на судью, но обжаловать штраф в 10 тысяч рублей намерен, если понадобится, даже через Европейский суд по правам человека. "Не бойтесь выходить на улицы, штрафы мы, если что, заплатим", — говорит Ворсин.