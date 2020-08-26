Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич прибыла на допрос в Следственный комитет Белоруссии. Она вызвана свидетелем по уголовному делу о попытке захвата власти, заведённого после создания в стране координационного совета оппозиции.

Трансляцию от здания центрального аппарата ведомства рядом с центром Минска ведёт Белорусская служба Радио Свобода.

Алексиевич сопровождали члены Координационного совета, перед зданием Следственного комитета её с аплодисментами встретили десятки человек.

"Я иду [на допрос] совершенно спокойно, я не чувствую себя виноватой, я чувствую, что все, что мы делали, вполне законно, — сказала Алексиевич. — Наша цель была только объединить общество, ни к какому перевороту [мы не призывали]. Это народ пришел к этому, это у нас на глазах делается белорусская нация, белорусский народ".

"Не дай Бог, чтобы пролилась кровь с нашей стороны, она не должна пролиться, мы должны победить духом, победить силой своих убеждений", — добавила она.

Алексиевич вызвана в качестве члена Координационного совета, созданного оппонентами Александра Лукашенко в ходе нынешних акций протеста. Ранее на допросе побывали два других участника совета – бывший министр культуры Павел Латушко и адвокат кандидата на пост президента Виктора Бабарико Максим Знак.

Двое других представителей совета – Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский – были задержаны в понедельник и приговорены к 10 суткам ареста. Их обвинили в организации несанкционированного массового мероприятия.