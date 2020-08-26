Украина вводит 30-дневный запрет на въезд в страну для иностранцев

Украина до 28 сентября закрывает свои границы для иностранных граждан. Такое решение было принято в среду на заседании кабинета министров.

Ограничения начнут действовать с нуля часов 29 августа, они не будут касаться людей, имеющих разрешение на проживание в стране, членов международных и гуманитарных миссий, тех, кто въезжает в страну транзитом, водителей грузовых машин, инструкторов государств НАТО, а также деятелей культуры, имеющих приглашение от профильных учреждений.

Кроме этого кабинет министров Украины продлил до 31 октября карантинные меры, действующие в связи с пандемией коронивируса. С начала пандемии в стране подтверждены свыше 112 тысяч случаев заболевания. Скончались, по официальным данным, 2 тысячи 398 человек.

22 августа был зафиксирован самый большой суточный прирост заболевших с начала месяца - 2 тысячи 389 человек. После этого суточная заболеваемость снова пошла на спад.