Всемирный экономический форум в Давосе перенесли из-за коронавируса

Всемирный экономический форум в Давосе в 2021 году пройдет в начале лета, а не в январе – из-за пандемии коронавируса. Об этом заявили организаторы мероприятия.

В январе следующего года форум проведёт форум проведёт онлайн-встречу "Давосские диалоги". На них мировые лидеры поделятся своими взглядами на мировые тренды в 2021 году.

Всемирный экономический форум - швейцарская неправительственная организация, созданная в 1971 году. Членами форума являются около тысячи крупных компаний и организаций из разных стран мира.

В январе 2020 года в Давосе состоялся юбилейный, 50-й экономический форум. На него приехали около 3000 участников из 117 стран, в том числе лидеры более 50 государств и правительств. Также в Давос прибыли миллиардеры из 36 стран мира, в их числе Марк Цукерберг, Джордж Сорос и Билл Гейтс. На мероприятии выступила шведская активистка Грета Тунберг.