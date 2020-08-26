Видеоблогера Яна Кателевского обвинили в вымогательстве

Видеоблогеру Яну Кателевскому, расследовавшему коррупцию среди сотрудников полиции, предъявлено обвинение в вымогательстве у инспектора ДПС, сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо".

Кателевского задержали в конце июля вместе с его соратником Александром Дороговым. Заявление на них написал инспектор ДПС Павел Горохов. Якобы видеоблогеры получили от него более миллиона рублей за то, чтобы перестать высмеивать инспектора на своём ютьюб-канале.

Обвиняемые вину не признают и заявляют, что уголовное преследование является местью за их антикоррупционные расследования, которые в интернете смотрели десятки тысяч людей.

Ранее Кателевский был арестован по обвинению в хулиганстве – якобы он повредил автомобиль друга инспектора ДПС Горохова. Видеоблогер это отрицает это, утверждая, что тот сам сбил его на своей машине во время съёмки видео.

Оба уголовных дела, заведённых на Кателевского, объединены в одно производство.