Милиция в Минске разогнала протестующих в центре города

Милиция разогнала участников акции протеста на площади Независимости в центре Минска.
Очевидцы сообщают о задержаниях. Сотрудники ОМОНа на 40 минут заблокировали около 100 человек в католическом храме Святого Симеона и Святой Елены и не давали им выйти.
Пользователи соцсетей сообщили о краткосрочном отключении мобильного интернета. По их словам, это произошло непосредственно перед появлением на площади бойцов ОМОНа. Информацию о снижении пропускной способности мобильного интернета, подтвердил провайдер А1. В компании заявили, что это сделано по распоряжению властей.
Сегодня же в 20 районах Минска и в деревне Сеница Минской области инициирован отзыв депутатов Палаты представителей — нижней палаты белорусского парламента. Об этом сообщает Tut.by. Сделать это предложил накануне член президиума Координационного совета по передаче власти Павел Латушко.
- 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов избирателей. Оппозиция не признала итоги голосования, предъявив доказательства многочисленных фальсификаций.
- С вечера 9 августа в Белоруссии проходят массовые акции протеста с требованием отставки Лукашенко. Власть применила насилие против протестующих. Тысячи людей были задержаны, сотни – избиты и подвергнуты пыткам со стороны ОМОНа и других милицейских подразделений.
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