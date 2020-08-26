Милиция в Минске разогнала протестующих в центре города

Милиция разогнала участников акции протеста на площади Независимости в центре Минска.

Очевидцы сообщают о задержаниях. Сотрудники ОМОНа на 40 минут заблокировали около 100 человек в католическом храме Святого Симеона и Святой Елены и не давали им выйти.

Пользователи соцсетей сообщили о краткосрочном отключении мобильного интернета. По их словам, это произошло непосредственно перед появлением на площади бойцов ОМОНа. Информацию о снижении пропускной способности мобильного интернета, подтвердил провайдер А1. В компании заявили, что это сделано по распоряжению властей.

Сегодня же в 20 районах Минска и в деревне Сеница Минской области инициирован отзыв депутатов Палаты представителей — нижней палаты белорусского парламента. Об этом сообщает Tut.by. Сделать это предложил накануне член президиума Координационного совета по передаче власти Павел Латушко.