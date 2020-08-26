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Милиция в Минске разогнала протестующих в центре города

Акция протеста на площади Независимости в Минске

Милиция разогнала участников акции протеста на площади Независимости в центре Минска.

Очевидцы сообщают о задержаниях. Сотрудники ОМОНа на 40 минут заблокировали около 100 человек в католическом храме Святого Симеона и Святой Елены и не давали им выйти.

Пользователи соцсетей сообщили о краткосрочном отключении мобильного интернета. По их словам, это произошло непосредственно перед появлением на площади бойцов ОМОНа. Информацию о снижении пропускной способности мобильного интернета, подтвердил провайдер А1. В компании заявили, что это сделано по распоряжению властей.

Сегодня же в 20 районах Минска и в деревне Сеница Минской области инициирован отзыв депутатов Палаты представителей — нижней палаты белорусского парламента. Об этом сообщает Tut.by. Сделать это предложил накануне член президиума Координационного совета по передаче власти Павел Латушко.

  • 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов избирателей. Оппозиция не признала итоги голосования, предъявив доказательства многочисленных фальсификаций.
  • С вечера 9 августа в Белоруссии проходят массовые акции протеста с требованием отставки Лукашенко. Власть применила насилие против протестующих. Тысячи людей были задержаны, сотни – избиты и подвергнуты пыткам со стороны ОМОНа и других милицейских подразделений.

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