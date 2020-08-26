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Почти половина россиян боится скрытого чипирования 

Скрытого чипирования опасаются 45% россиян, следует из результатов социологического опроса, проведённого Всероссийским центром общественного мнения.

Согласно исследованию, о возможном чипировании слышали три четверти граждан России. 54% считают, что скрытое вживление чипа без ведома человека невозможно. Чаще всего так отвечали респонденты в возрасте от 18 до 24 лет - среди нет не верящих в возможность чипирования оказалось 70%.

Наибольшая же доля считающих, что их тайно могут чипировать, оказалась среди респондентов в возрасте от 45 до 59 лет - 34%. Отмечается, что большинство из них проживают в сельской области и не имею высшего образования.

Конспирологическая теория о том, что глава компании Microsoft Билл Гейтс хочет вживить чипы миллиардам людей, чтобы контролировать численность населения планеты, стала популярной во время пандемии коронавируса. Распространению подобных слухов способствовало и то, что фонд Билла и Мелинды Гейтс, крупнейший благотворительный фонд в мире, выделил 300 миллионов долларов на разработку вакцины от COVID-19 и борьбу с последствиями коронавируса.

Сам Гейтс говорил об этой теории так: "Это довольно трудно отрицать, потому что это так глупо". В интервью Би-би-си Гейтс отметил, что его беспокоит "существование всех этих сумасшедших идей", так как отказ от вакцинации приведет лишь к увеличению количества смертей от вируса.

Среди известных россиян, верящих в чипирование - кинорежиссёр Никита Михалков, певец Константин Кинчев, глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев.

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