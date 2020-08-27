"Нормализация Крыма?": споры об отдыхе на аннексированном полуострове

Курортный сезон в этом году, разумеется, был предельно скомкан, а для многих просто испорчен. А теперь и он кончается.

Марат Баширов:

Эта неделя последняя для отдыхающих с детьми школьного возраста. С учетом бардака с отдыхом (Турция открылась поздно, Сочи и Крым переполнены, а все остальные так и остались на карантине), конечно отдохнуть толком не успели и настроение не ахти. И это ударит по явке, понизит её.

Но, конечно, обсуждение пляжного отдыха в связи со скорыми выборами вещь довольно редкая. Важным оказалось другое: из-за недоступности иностранных курортов многие россияне поехали в Крым, число туристов там оказалось гораздо выше прошлых лет.

А это рождает понятные вопросы и споры.

Сергей Медведев:

Этим летом было много открытий. Как, оказывается, просто прожить без городской движухи, кафе, галерей, вернисажей, тусовок и по большому счету без людей. Как легко обойтись без поездок за рубеж, вообще без поездок куда-либо, все твои конференции и марафоны, казавшиеся такими важными и незаменимыми, опадают, как шелуха. Как, невзирая на это, можно с удовольствием заниматься спортом и набирать форму. Как важен дом, сад, вид из окна. Как бесшумно ковид забирает людей -- без связи, без новостей, просто близкие исчезают в небытии.

И точно так же людей забирает Крым: я потерял на нем трех близких мне друзей. Это тоже стало откровением этого лакмусового лета: нормализация Крыма в среде единомышленников -- людей, так скажем, оппозиционных взглядов. В условиях закрытых границ это оказалось еще одно популярное туристическое направление.

Не хочу показаться ханжой, я прекрасно понимаю, что большинству соотечественников это вообще по барабану, что в 2014м, что сегодня, какая разница, чей Крым. Например, многие друзья-велосипедисты туда ездили этим летом или еще поедут -- что же, это их право, мы с ними в пикетах за Сенцова не стояли. Но я говорю именно о тех, с кем пережили тот нелегкий первый год, кто ходил на митинги, ставил жовто-блакитный флаг на аватар, репостил сводки о здоровье Сенцова, для кого Крым стал точкой невозврата... Но вот прошло пять лет, вот чуть прикрыли границы -- и оказалось, что Крым достойная альтернатива Италии, и вообще волшебное место, и море, и скалы, и горы, и реликтовые сосны, и воспоминания детства, и тени Чехова с Мандельштамом.

И я думаю, что такая нормализация потихоньку произойдет со всем: с вечным Путиным, с невозможностью выйти на митинг и даже в пикет, со страхом сказать лишнее слово в сети и даже поставить лайк, с исчезновением оппонентов власти... потому что и так всем все понятно, и в целом достаточно удобно, и вообще жизнь продолжается, и перемен не предвидится, так что к чему эти морализаторские позы и жесты. Крым-2020 это парадигма смирения и принятия: "жизнь продолжается", "все действительное разумно".

И только я чувствую себя неуместным со своим моральным бойкотом: не ездить туда, не покупать их продукцию, расставаться с теми, кто был рядом в 2014м, но затем забил и поехал: жизнь оказалась сложнее и сильнее. А для меня с 2014го не изменилось ничего -- я так же остро переживаю трагедию крымских татар, дело Сенцова, столкновение в Керченском проливе и пленных моряков -- да, что-то уже разрулилось, что-то даже забылось, но раны на сердце остались, осталась травма и жгучее чувство стыда и собственной вины, которую я искупаю таким несуразным, неудобным, а для кого-то и просто смешным моральным суждением -- словно тяжелая гиря, которую тащишь за собой на цепи и избавиться от которой невозможно, не перестав быть собой.

Аркадий Бабченко:

Пяток лет, потом всего лишь на одно лето закрытые границы - да и уже, айда в Крым!

И там комменты прекрасны. "С 2104 года была там с детьми три раза. Крым российским не считаю. Но и причин не ездить не вижу". Баба - либеральный журналист. Против Путина за Навального. С флагом Беларуси на аватарке.

Кода припрет, там не останется ни одного. Ни одного.

Ну, вру. Полтора человека, может, останется.

И те - в тюрьмах или иммиграции.

Рейх будет кристально чистым.

Артур Асафьев:

Как писал наблюдательный и меткий в своих афоризмах Троцкий, до конца жизни, кстати, не снижавший ни на один градус накала своей борьбы против сталинской диктатуры, - "Революция – великая пожирательница людей и характеров. Она подводит наиболее мужественных под истребление, менее стойких опустошает".

В Уфе я также знаю большое количество вроде добрых, вроде прогрессивных, вроде демократичных, но просто слабохарактерных (очень мягко выражаюсь) людей, которые ездят в Крым, нимало не смущаясь "событиями 2014 года" (так они предпочитают это называть). Ведь это всё их "не касается"((( О том, что они поступают, в сущности, как "туристические мародеры", либо не задумываются вообще, либо давят в себе упреки совести, заливая их крымскими винами.

Андрей Колиниченко:

Причём большинство поехало туда первый раз. До аннексии было неинтересно.

Кстати, в Абхазию тоже не морщась едут.

Матвей Иванов:

С апреля 2014 года, Крыма для меня больше не существует, и я не принимаю, как туда можно ехать.

Алексей Шуньков:

У меня совершенно другая выборка. И из моих российских друзей и знакомых (преимущественно, тех самых "русских либералов") практически никто не ездит в Крым. В духе "когда-нибудь с радостью, но до деоккупации — ни ногой".

Жалеют, что не могут съездить. Раньше ездили. Но сейчас ездить стыдно.

Алена Чурбанова:

Не готова осуждать, тем более переставать общаться с людьми из за поездок в Крым. Мало ли у кого какие причины. Хотя да Крым не наш и все такое.

Вадим Владимиров:

В Крым не поеду, но терять по этой причине друзей вне моего понимания. Возникают ассоциации с мальчишами-кибальчишами и павликами морозовыми

Елена Квашнина:

Да, чувство стыда так и осталось - было бы трудно поехать в Крым, но могла бы поехать, но и ходила бы там внутренне скрученная стыдом. Спокойно отношусь к тем, кто поехал и поедет туда - на Крым как место переносится то, что мы не можем выразить власти. Мы же ездим в Прагу (танки 1968 год). Всё пройдёт, пройдет и это