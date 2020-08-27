Четверо американских военных пострадали в дорожном конфликте с российской военной полиции в Сирии. Они получили лёгкие ранения после того, как их автомобиль был вытолкнут на обочину российским бронетранспортёром, сообщает ABC News.

Инцидент произошёл утром во вторник на Северо-востоке страны у города Дерик. Согласно сообщению Совета национальной безопасности США, патруль международной коалиции встретил российский военный патруль. Российский бронетранспортёр протаранил американский бронированный автомобиль, экипаж последнего получил ранения.

26 августа издание "Русская весна" опубликовало видео, на котором видно, как транспорт с российскими флагами преследует американскую технику, после чего происходит столкновение. В Белом доме действия российских военных назвали небезопасными и непрофессиональными. Ситуацию обсудили начальники штабов двух армий.

Два американских автомобиля на видео окружены бронированным автомобилем "Тайфун", двумя бронеавтомобилями "Тигр", грузовиком "Урал", над колонной летят два российских боевых вертолёта — Ми-8 и Ми-24ВМ.

В российском министерстве обороны, комментируя столкновение в Сирии, заявили, что американские военные заранее знали о прохождении колонны военной полиции России, но попытались заблокировать российский патруль (это описание ситуации не соответствует происходящему на опубликованном видео).