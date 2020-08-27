В Якутии начальник отдела полиции получил срок за пытки инвалида

Усть-Майский районный суд Якутии признал виновными в пытках инвалида начальника местного отдела полиции Валерия Александрова и оперативника Сергея Кутового. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по республике.

Александрова приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима, Кутового – к трём с половиной годам условно.

Суд установил, что 5 октября 2018 года Александров и Кутовой вместе с другими полицейскими поехали проверять сообщение о смерти местного жителя. По дороге сотрудники полиции заехали на участок Чапанда, где жила семья Николая Наумова. У Наумова полицейские потребовали показать охотничье ружьё, а после – приказали "предъявить остальное оружие". Хозяин дома сказал, что не понимает, о чём речь. Кутовой и Александров повалили Наумова на землю и начали бить, несмотря на его крики о том, что он инвалид и ему недавно сделали операцию на ноге. По словам Наумова, полицейские не менее пяти раз ударили его электрошокером.

После избиения Наумова отвезли в село Белькачи, где держали до 10 часов вечера, а затем отпустили. Пострадавший зафиксировал травмы. Когда по его заявлению в отношении полицейских началась проверка, Кутовой и Александров пришли к Наумову и угрозами заставили его отказаться от претензий. Позже Кутового и Александрова уволили из полиции, лишив званий и запретив работать в полиции на 2 года.