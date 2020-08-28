"Резерв диктаторов". Рунет о договорённостях Путина и Лукашенко

В четверг днём в эфир вышло интервью Путина Сергею Брилёву, анонсированное всего за пару часов до выхода в эфир, но записанное раньше (в тот же день Путин уже был в Крыму).

Многие ожидали, что разговор коснётся белорусских протестов, это произошло, а самая важная реплика Путина утекла в новости ещё до выхода интервью. Впрочем, процитируем именно его слова из беседы с Брилёвым:

Александр Григорьевич попросил меня сформировать определённый резерв из сотрудников правоохранительных органов, и я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля, и когда экстремистские, я хочу это подчеркнуть, элементы, прикрываясь политическими лозунгами не перейдут определённых границ и не приступят просто к разбою: не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее.

Мы в разговоре с Александром Григорьевичем пришли к выводу о том, что такой необходимости сейчас нет, и надеюсь, её не будет, и поэтому этот резерв мы и не используем.

Получилось двусмысленно: с одной стороны Путин будто специально оговаривался, что он не угрожает, с другой - всё и прозвучало именно как угроза.

Артур Гаспарян:

Обнуляшкин высказался-таки сегодня о Беларуси. Думал долго.

1. «правоохранительные» оккупационно-карательные силы РФ «подготовлены» и готовы «оказать помощь» фашистскому узурпатору Лукашенко в его геноциде собственного народа;

2. силовики картофельного Пюрера вели себя «достаточно СДЕРЖАННО» (фото сдержанности прилагаются);

3. Оппозиция, то есть белорусский народ, - «экстремистские элементы»...

Фанфары, барабанная дробь...

Вопросы есть?

Вопросов нет...

Антон Орехъ:

В словах Путин ключевое слово, с моей точки зрения, "пока". Типа, поживем-увидим. А при желании увидеть можно что угодно. Лукашенко увидел в митингующих гестаповцев и русофобов. Путин - мужик не менее глазастый. Крым забрали тоже потому, что "фашисты" шли русских вешать

Олег Пшеничный:

Небезызвестный Путин говорит, что российские силы безопасности не будут введены в Беларусь, пока «экстремисты» на начнут «разбой». То есть сам вход зелёных человечков (или космонавтов) подготовлен и только ждёт сигнала.

NEXTA тем временем уже сообщала о мутных подмётных автомобилях с национальным флагом, по ночам разъезжающих по городу, включающих громкие песни и орущих всякое непотребство.

Им устроить «разбой» - да запросто.

Евгений Калюков:

Я так понимаю, это подсказка, кому надо, что надо организовать лутинг по образу и подобию США, а тогда за помощью дело не станет?

Андрей Кураев:

Итак, этот "резерв" будет введен в Белоруссию, если там станут поджигать машины.

Это очень ясный критерий: приезжает некий Баширов полюбоваться шпилем минского собора, и вдруг в Минске ночью загораются пять совершенно частных авто (даже не автозаки!). Всё - есть повод для ввода войск в европейскую страну.

Но и Александр Григорьевич, обнаружив, что он взял автомат без рожка и что его почти единственным защитником остался "мой главный оппонент Коля", может дать приказ своему старшему сыну совершить ровно такие же магические действия, вызывающие добрых и вежливых духов с Севера.

Станислав Дмитриевский:

Ну все, кажется Путин принял решение о вторжении в Беларусь. Начинается подготовка общественного мнения.

Ирек Муртазин:

Это уже тревожно. Если для сохранения власти Лукашенко необходимо, что бы начались разбои и погромы, меня ничуть не удивит, если погромы и разбои начнутся. И, видимо, начнутся в самые ближайшие дни.

Николай Травкин:

Как только события в Беларуси стали темой N1 во всех разговорах, то обязательно возникал вопрос, а не влезем ли мы туда со своими силовиками спасать Луку? И ответ всегда был у всех один, «нет, он же (Путин) не сумасшедший!»...

Жизнь показывает, что мы, видимо, ошибались.

Роман Попков:

То есть мало одного, который с автоматом гарцует и ОМОНу кричит «Красавцы!».

Теперь и наш госдеятель потенциально готов встать на тропу войны.

Путин сообщил, что Россия сформировала по просьбе Лукашенко резерв из сотрудников правоохранительных органов «для помощи Белоруссии при необходимости». «Российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой».

У меня три вопроса. Первое: Имеет ли к отношение созданию этого «резерва» передвижение по территории России колонн Росгвардии с затертыми опознавательными знаками, зафиксированное 16 августа? Одна из этих колонн вроде как была примерно в 80 км от границы с Беларусью.

Второе: где сейчас находится этот «резерв»? На территории РФ или на территории РБ? Если в РФ, то насколько близко от границ РБ?

Третье: что такое «экстремистские элементы» применительно к Беларуси?

Игорь Эйдман:

Итак, Путин фактически признал, что силы вторжения в Беларусь сформированы и ждут команды. Как всегда, всей правды он не сказал. Судя по тому, что пишут свидетели непосредственно из Беларуси, ихтамнеты частично уже введены в страну и действуют. Их уши убедительно торчат из-за спин лукашенковских карателей. То есть, оккупация Беларуси по факту началась. Осталось ее только легализовать. Ну а вслед за оккупаций в истории имперских захватов всегда следовала аннексия. Хочет этого Лука или нет, заводя в страну путинского троянского коня, он ставит крест на независимости Беларуси. Аншлюс будет лишь делом времени. Восставший народ борется теперь не только против тирании Лукашенко, но и против окончательного превращения страны в российскую колонию.

Алексей Лебединский:

Ну что, приплыли? Усатая сволочь сдала Беларусь Путину, Путин согласился. Протест, считайте, подавлен. Свободной Беларуси не быть. Дорогие беларусы, Путин готов бить вас вместе с беларусскими местными ментами.

Интересно почитать и "лоялистскую" риторику (у неё несколько разных измерений)

Сергей Марков:

Путин в обращении к нации честно всех предупредил что Россия сформировала силовую группировку которая войдёт на территорию Белоруссии и окажет помощь в подавлении мятежа, если попытка государственного переворота против Лукашенко примет силовой характер. Конкретно- если начнётся захват административных зданий, поджоги автомобилей и блокирование транспортных магистралей. Вовремя. Потому что спецслужбы некоторых стран НАТО и марионеточных стран готовят мятеж и силовой захват власти на 30 августа. Хотят для этого использовать своих марионеток из числа демонстрантов. Сначала 100 тысяч на площади. Потом провокация типа расстрела Небесной Сотни. Потом захват зданий. Потом захват власти. Потом репрессии в отношении тех кто хорошо относится к России. Россия повторения бандеровскго сценария на этот раз не допустит. И верить обещаниям Запада о мирном характере не будет.

Егор Холмогоров:

За сегодня столько раз прочел что "Путин хочет отправить российскую полицию в другую страну", что я понимаю, что все 25 лет усилий пропаганды русского национализма прошли видимо даром.

Надо надевать кепочку и возвращаться в ЖЖ, чтобы вести агитацию с азов...

Еще раз.

1. Белорусия это Россия. Белорусы это русские.

2. Свобода Белоруссии это хорошо. Но это свобода может быть только вместе с Россией.

3. Свобода в Белоруссии против России недопустима, потому что а. Это не свобода (в чем мы уже убедились с Украиной), б. Она будет вести только к дерусификации русских и растождествлению

Белоруссии с Россией.

4. В сказках есть правило мертвой и живой воды. Сперва приставь голову к туловищу разрубленного на части человека, а потом оживляй и наделяй правами. Сторонники незалежной белорусской демократии хотят, чтобы полтуловища весело скакало на одной ножке, размахивая бчб флагом в одной ручке и распевая висящей на лоскуте кожи половиной уха "могутного божу".

Ирина Алкснис:

Читаю комментарии на интервью Путина и в целом на позицию России по Белоруссии - и понимаю, что множество людей до сих пор так и не осознали ключевых принципов, которыми руководствуется современное российское государство и лично Путин.

У Путина нет имперских амбиций. У него нет стремления к собиранию земель, восстановлению СССР, территориальной экспансии и т.п. Его ностальгия по советскому прошлому носит исключительно сентиментальный характер.

При этом в своей политике он руководствуется прямо противоположными принципами. Без сомнения тут играет свою роль и урок, извлеченный из советского опыта - опасение откусить кусок, которым подавишься.

У Путина есть великодержавные амбиции, но он реализует их не в традиционном российском подходе в виде той самой территориальной экспансии. А в вариации экономико-военно-политического партнерства.

Белоруссия как таковая - в виде субъекта федерации - Москве сейчас даром не сдалась. У республики накопился такой комплекс проблем, что взваливать их решение на себя - врагу не пожелаешь. Так что сама-сама.

Но при этом Москве нужно гарантировать безоговорочное соблюдение Минском имеющихся стратегических договоренностей, от чего так старательно уклонялось последние годы белорусское руководство.

И при этом желательно добиться этого минимальными усилиями и затратами.

Вот и причина, почему Россия заняла именно такую позицию.

Под Лукашенко шатается стул, при этом он осознал, что против него работает ближайшее окружение. Не понятно, кому он вообще может доверять.

А слову Путина доверять можно - даже если Александр Григорьевич его уже люто ненавидит.

Так что, Москва сделала ставку на принуждение Лукашенко, радикально потерявшего свободу маневра, к здравому смыслу. Для Кремля это самый удобный путь добиться решения поставленных задач.

Ничего личного и никаких сантиментов про братские народы.

Кстати, и некоторые критики режима считают, что Путин в первую очередь пугает.

Иван Курилла:

Угроза. Но интересно, что именно угроза: в других случаях Путин предпочитал действовать, а потом объявлять.

Игорь Клямкин:

Путин своим сегодняшним заявлением облегчает жизнь беларуским силовикам. Не только потому, что облагораживает их действия, которые по его критериям в его глазах выглядят "достаточно сдержанными". Он добавляет им уверенности в правоте их дела и его неминуемом торжестве обещанием поддержки, если вдруг сами с этим делом справиться, т.е. расправиться, не смогут. И еще добавляет вдохновения в правоохранном ратном труде, стимулируя желание справиться, т.е. расправиться, без посторонней помощи, дабы не делить ни с кем лавры победы. А в белорусском обществе симпатий к России после такого заявления вряд ли добавится, Почти уверен, что поубавится.

Максим Кац:

Заявление Путина о российских силовиках — часть стратегии по демотивации белорусов протестовать. Типа «вы даже думать забудьте что у вас что-то может получиться, если что — приедет российский ОМОН».

Как я уже говорил в видео, главная задача политтехнологов сейчас — сделать так, чтобы люди сдались сами. Это единственный шанс победить в ситуации, когда на улицах сотни тысяч человек, люди бастуют, отзывают депутатов, придумывают каждый день новые формы протеста.

В этой ситуации элиты шатаются, так как понимают что власть вот вот упадёт, всё для всех страшно и единственное что может помочь это демотивация протестующих, демонстрация им что шансов 0 и перед ними огромная стена.

Именно на это направлено заявление Путина. Ведь заявление сделать не сложно и последствий у этого нет, тем более такое осторожное. Не «мы поддерживаем Лукашенко» или даже «мы поддерживаем законную власть», а только в случае разбоев или как он раньше говорил, внешнего вмешательства.

Перейти от слов к делу в этой ситуации — почти невозможно. Симпатии абсолютного большинства россиян, включая даже сторонников власти, на стороне белорусов, насилие неприемлемо ни для кого, избиения в тюрьмах гестаповского формата возмущают всех кто об этом знает, а знают многие.

Приезд нашего ОМОНа помочь в этом деле будет крайне негативно воспринят в России, а в Беларуси я вообще не представляю себе какая будет реакция у людей, если иностранные, пусть и из дружественной страны, люди приедут бить их детей, родителей, знакомых на площадях. Я думаю что тогда выйдет вообще вся страна, приехавшие 1000 ОМОНовцев из какой-нибудь Рязани бить никого в такой ситуации не захотят.

Да и ничего подобного раньше Путин не делал — всё таки в Крым приехали, во-первых, не ОМОНовцы, во-вторых, там в тот момент почти никто не был активно против. По отношению к местным людям в Крыму действовали суперосторожно, фотографировались с котами, прозваны были «вежливые люди». Приехать из России и побить крымчанина? Или белоруса? Немыслимо совершенно ни в какой российской парадигме сейчас, ни пропагандистской, ни политической, ни в какой.

Так что это — информационная помощь, да и та достаточно ограниченная, без личной поддержки Лукашенко. Рассчитан этот манёвр на то, что протестующие просто демотивируются и решат, что победить нельзя, сдадутся

Алексей Захаров:

Возможно Путину кажется, что он-собиратель земель, спасающий остатки Российской Империи; но в реальности он выступает ее могильщиком. Если Россия хочет сохранить влияние, то она должна быть привлекательной для других стран, сейчас же она занимается экспортом несвободы.

Пётр Милованов:

Раньше Россия была жандармом Европы, теперь только некоторых небольших осколков СССР.

Роман Юнеман:

Заявление Путина о том, что он готов отправить российский ОМОН на подавление протестов в Белоруссии — стыд, позор и вредительство.

Во-первых, это, скорее всего, блеф. Когда ещё Россия отправляла полицейских дубасить протестующих в другую страну? Цель этих слов — запугивание людей, выходящих на улицу.

Во-вторых, это вредный, русофобский блеф. Вместо того, чтобы поддержать белорусов и на честных выборах помочь пророссийскому кандидату (или хотя бы пока нейтральному, а уже дальше пророссийскому), Российская Федерация продолжает упорно поддерживать Лукашенко. Того самого Лукашенко, который год за годом говорит и обещает РФ одно, а делает другое. Который проводит ползучую дерусификацию в стране, который уже даже на словах не является союзником России. И который по локоть замазан в крови, которого теперь ненавидит вся страна.

В-третьих, это заявление в глазах обычных граждан Белоруссии делает из России врага. Путин сам создаёт ситуацию «мы — за непопулярного автократа, а страны ЕС — за народ», хотя всё можно было сделать наоборот.

Ещё Владимир Путин зачем-то решил повторить украинский сценарий и уже пообещал Лукашенко 1 млрд долларов.

А всё из-за того, что солидарность с колхозным диктатором ближе своего народа и долгосрочных интересов страны.

Дмитрий Навоша:

Путин ваш этот – поразительно талантливый геополитик, конечно. Ткните пальцем в любого диктатора, которого скинули (или в процессе) за последние лет 15-20 – увидите, что на большинство из них Путин ставил. Если это обещание вооруженной поддержки имело целью вдохновить кого-то из лукашенковской опричнины – то тем стоило бы сначала изучить путинский track record.

Если представить прям самый черный сценарий, какой-то формат поглощения Беларуси Россией, – то это мгновенное ускорение турбулентности: еще 9 миллионов человек с европейским самосознанием и мощнейшим мотивом бороться за свободу. По всей Беларуси развесили национальные флаги сразу, как только увидели, что опричнина уже не успевает все их снимать. Если вдруг в Кремле повторяют ошибку Лукашенко, начинают верить своему собственному телевизору (хотя первое правило драг-дилера - не потреблять собственный стафф) – то им много чего еще предстоит понять про белорусов. Которые сильно, очень сильно отличаются от «кучки поддерживаемых Польшей нацистов», обсуждаемой на федеральном ТВ. Вспомните, как республики Балтии ускоряли крушение совка: не будь их, тот мог бы ещё немного протянуть.

Но это вряд ли, конечно. Угрозы Путина больше похожи на попытку «вставить ногу в дверь», чтобы выторговать у Европы за не-поддержку Лукашенко что-нибудь типа Северного потока-2, или что там у них сейчас на повестке. Просто у всего есть цена, и у такой торговли тоже. Угроза отправить русских убивать белорусов уже не забудется. И понятно, что от всего, что создает для этой угрозы предпосылки, типа «союзного государства» и других междиктаторских бумажек, белорусы будут стараться избавиться при первой же возможности.

Сергей Медведев:

Ничему не научившись в Украине, Кремль готов наступить на те же грабли и ускорить создание политической нации теперь уже в Беларуси: поставляя антироссийкие настроения туда, где их отродясь не было, и своими руками отрывая последний фрагмент того, что некогда называлось Российской Империей. Удивительна эта страсть к саморазрушению. Впрочем, так заканчиваются все империи: не взрыв, но имплозия, схлопывание, и внешнему миру остается только с изумлением наблюдать за этим самоубийством.