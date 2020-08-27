Избирком Терского сельсовета Красноярского края отказался регистрировать на выборы в сельсовет всех кандидатов от партии "Единая Россия" из-за фальсификаций. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу муниципального образования. Не допущены 10 из 22 кандидатов, все они единороссы.

Председатель территориальной избирательной комиссии Канского района Александра Игнатова отметила, что регистрация кандидатов уже завершена и члены "Единой России" участвовать в выборах не будут.

По данным представителей местной администрации, члены партии подали в избирком пять разных вариантов выписок с одного и того же заседания политсовета партии. В них был разный текст и фамилии выдвигаемых кандидатов. Голосование состоится 13 сентября. Допущены до выборов 12 кандидатов, всего в сельсовете заседают 10 человек.