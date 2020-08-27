В Вологде в отделе полиции умер задержанный активист

В Вологде в отделе полиции умер один из активистов, которого задержали накануне, сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката Романа Морозова. Он предположил, что у погибшего была черепно-мозговая травма.

Морозов узнал о смерти подзащитного перед началом суда, где должен был рассматриваться протокол о неповиновении полиции. По словам защитника, после задержания он видел активиста.

В пресс-службе МВД по Вологодской области корреспонденту сайта Север.Реалии сообщили, что "нужно расследование всех обстоятельств случившегося".

Накануне полиция задержала активистов Олега Малиновского и Сергея Пахолкова, которые выступают против застройки сквера на Ярославской улице. По информации движения "Вместе", погибший – Сергей Пахолков.