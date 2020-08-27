В Минске задержаны более 10 журналистов

В Минске на площади Свободы вечером в четверг сотрудники правооханительных органов Белоруссии задержали около 20 журналистов, в том числе российских граждан. Как сообщает TUT.BY, задержаны корреспонденты этого издания Станислав Шаршуков и Вадим Замировский, а также Владимир Грыдин (Радио Свобода), Василий Федосенко (Reuters), фотограф Александр Васюкович, Надежда Бужан («Наша Нiва»), Дима Ловецкий (AP), Захар Щербаков и Сергей Сацюк (БелаПАН), Екатерина Андреева и Максим Калитовский ("Белсат"), Владимир Костин (Reuters), Сергей Бобылев (ТАСС), Евгений Одиноков ("РИА Новости"), Павел Мартинчик ("Комсомольская правда" в Беларуси), фотограф Евгений Ерчак, Стив Розенберг (Би-би-си).

Всех их увезли в милицию для проверки личности, сообщаила официальный представитель главного управления внутренних дел Минского горисполкома Наталья Ганусевич.

Посольство России в Минске проверяет информацию о задержании российских журналистов, сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство.



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