Верховный суд разрешил неуважительно высказываться о губернаторах

Верховный суд России, рассмотрев одно из многочисленных дел об оскорблении власти, разъяснил в своём решении, что "государственную власть в Российской Федерации осуществляют президент, Федеральное собрание, правительство и суды", в то время как губернаторы являются лишь высшим должностными лицами, а значит, статья административного кодекса об оскорблении власти не может быть к ним применена.

В связи с этим Верховный суд удовлетворил жалобу жительницы города Котлас Светланы Бакшеевой, оштрафованной в прошлом году на 30 тысяч рублей за высказывание в интернете о губернаторе Архангельской области, которого она назвала "лысой гнидой", и прекратил дело против неё "за отсутствием состава преступления".

Адвокат правозащитной группы "Агора" Станислав Селезнёв считает, что Верховный суд "поставил точку в вопросе о том, кого можно, а кого нельзя публично критиковать", и по идее "именно на сегодняшнее судебное решение теперь придется ориентироваться правоприменителям".

Административная ответственность за оскорбление власти начала действовать в России весной прошлого года. К концу года по соответствующей статье было составлено около 100 протоколов. Чаще всего нарушителей закона штрафовали за высказывания о Владимире Путине.