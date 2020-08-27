США восстанавливают санкции в отношении Ирана

Соединённые Штаты восстановят санкции в отношении Ирана 20 сентября, в полночь по Гринвичу. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

20 августа Помпео лично передал в Совет безопасности ООН жалобу о невыполнении Тегераном обязательств по ядерной сделке. США надеялись возобновить процесс восстановления санкций ООН и разрушить ядерную сделку. Индонезия, как председатель Совбеза ООН, отказалась предпринимать какие-либо шаги, сославшись на отсутствие консенсуса на заседании. Россия осудила действия США.

Ранее Вашингтон попытался провести через Совет безопасности ООН резолюцию о продлении эмбарго на продажу оружия Ирану. Действие эмбарго заканчивается 18 октября. После этого Тегеран сможет закупать оружие, в частности, у России и Китая без согласования с Совбезом. США считают, что это дестабилизирует ситуацию в регионе Персидского залива и на Ближнем востоке. В итоге за продление эмбарго выступили США и Доминиканская Республика, против – Россия и Китай. Остальные члены Совбеза воздержались.