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США восстанавливают санкции в отношении Ирана

Майк Помпео

Соединённые Штаты восстановят санкции в отношении Ирана 20 сентября, в полночь по Гринвичу. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

20 августа Помпео лично передал в Совет безопасности ООН жалобу о невыполнении Тегераном обязательств по ядерной сделке. США надеялись возобновить процесс восстановления санкций ООН и разрушить ядерную сделку. Индонезия, как председатель Совбеза ООН, отказалась предпринимать какие-либо шаги, сославшись на отсутствие консенсуса на заседании. Россия осудила действия США.

Ранее Вашингтон попытался провести через Совет безопасности ООН резолюцию о продлении эмбарго на продажу оружия Ирану. Действие эмбарго заканчивается 18 октября. После этого Тегеран сможет закупать оружие, в частности, у России и Китая без согласования с Совбезом. США считают, что это дестабилизирует ситуацию в регионе Персидского залива и на Ближнем востоке. В итоге за продление эмбарго выступили США и Доминиканская Республика, против – Россия и Китай. Остальные члены Совбеза воздержались.

  • Ядерное соглашение было заключено в 2015 году между Ираном и шестью странами - США, Россией, Китаем, Великобританией, Германией и Францией. Иран отказался от обогащения урана до уровней, пригодных для создания ядерных боезарядов, в обмен на отмену международных санкций.
  • В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки и начали ужесточать санкции. С помощью ограничений Вашингтон хочет заставить Тегеран заключить новую сделку, которая будет относиться не только к ядерной, но и к ракетной программе.
  • Напряжённость в отношениях между Вашингтоном и Тегераном возросла после убийства иранского генерала Кассема Сулеймани в начале года и ответного иранского удара по американским базам в Ираке 8 января.

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