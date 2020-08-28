Российская подводная лодка всплыла у берегов Аляски

Недалеко от берегов Аляски всплыла российская подводная лодка. Об этом сообщило Северное командование ВС США в твиттере. Сейчас, по данным ведомства, подлодка находится в международных водах.
"Командование воздушно-космической обороны Северной Америки и Северное командование ВС США внимательно следят за российской подводной лодкой, всплывшей сегодня у Аляски", — говорится в сообщении.
Американские военные также заявили о готовности при необходимости прийти на помощь, но пока не получали от российских моряков сигналов бедствия.
В российском Министерстве обороны информацию ВС США пока не комментировали.
Источник РИА Новости в Тихоокеанском флоте рассказал, что речь идет об атомном подводном крейсере "Омск", который участвует в учениях в Беринговом море. По его словам, никакой нештатной ситуации нет.
В Беринговом море проходят военно-морские учения Тихоокеанского флота России "Океанский щит-2020". Накануне в них приняли участие атомный подводный крейсер "Омск" и ракетный крейсер "Варяг". В ходе учений "Варяг»" запустил противокорабельную крылатую ракету комплекса "Вулкан", а "Омск" нанес удар противокорабельной ракетой "Гранит". Обе ракеты поразили цели на дистанции более 450 километров. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.
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