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Школы будут сами принимать решение о введении карантина

Школы смогут самостоятельно принять решение о карантине в случае вспышки заражения коронавирусной инфекцией в стенах заведения. Об этом на заседании комитета Госдумы по здравоохранению рассказала директор департамента администрирования и контроля Министерства просвещения России Тамара Романова, сообщает ТАСС.

"В этой ситуации коронавирусная инфекция ничем не отличается от любой другой", - сказала она, напомнив, что в целом по стране школы начнут работать 1 сентября в традиционном, очном формате.

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При этом, по её словам, в целях соблюдения норм безопасности в связи коронавирусом единый звонок в школах будет отменён. В школе будет организовано индивидуальное время начала и окончания занятий - у каждого класса будут свои перемены, питание в столовой также будет в разное время. В школах откроют дополнительные входы в здания, по возможности, за классом постараются закрепить отдельный кабинет, добавила Романова.

Все родительские собрания в российских школах будут проходить онлайн, доступ родителей в школу будет ограничен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что учебный год в 2020 году начнется традиционно 1 сентября. Отмечалось, что торжественные линейки должны пройти на открытом воздухе по классам или параллелям, родители школьников должны быть в масках, а при входе в учебное заведение у детей должны измерять температуру. При этом учителям и ученикам носить маски во время занятий не обязательно.

В этом году в России пойдёт в школу около 17 миллионов учеников, почти два миллиона из них – первоклассников.

  • За последние сутки на территории России выявлено 4 829 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Общее число заболевших превысило 980 тысяч. Согласно данным, суточный рост 13 дней не превышает 0,5 процента. За сутки зафиксировано 110 летальных исхода. Всего за время пандемии в России умерли 16 914 пациентов с диагнозом COVID-19. Выздоровели почти 800 тысяч человек, 165 тысяч — продолжают лечение.

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