Бывший военнослужащий Сил специального назначения Армии США Питер Деббинс, обвиняемый в шпионаже в пользу России, признался в сотрудничестве с ГРУ ещё в 2019 году, сообщает The Washington Post. Ему грозит пожизненный срок за шпионаж. Что известно о его деле?

Деббинс был арестован на прошлой неделе, его подозревают в шпионаже и попытке завербовать своих сослуживцев. Утверждается, что он сотрудничал с российскими спецслужбами с 1996 по 2011 годы. При этом он периодически посещал Россию, и подписал согласие на сотрудничество.

Согласно позиции обвинения, Деббинс был завербован ещё в возрасте 19 лет, будучи студентом Университета Миннесоты. Он проходил стажировку в Челябинске, где познакомился со своей будущей женой, чей отец был полковником ВВС.

За выполнение одного из своих заданий спецназовец получил тысячу долларов, бутылку коньяка и российскую военную форму. За эту оплату он сообщил российской военной разведке, кто из его сослуживцев по спецназу может быть восприимчив к вербовке со стороны России. На действительной военной службе Деббинс находился 7 лет, на должности офицера химической, биологической и радиационной защиты, а затем — спецназа. В бою он участия не принимал. После активной службы преподавал в Академии разведывательного управления Пентагона и был инструктором Европейского командования вооружённых сил США, занимался бизнесом.

Деббинс признался в сотрудничестве с российской военной разведкой ещё в 2019 году, при продлении допуска к секретным материалам. Об этом заявил помощник прокурора США Томас Тракслер. "Я видел себя мессией для России, собирался освободить её от репрессивного правительства, поэтому я был польщен, когда они обратились ко мне. Кроме того, я был обеспокоен тем, что они могли сделать с семьей моей жены", — заявил бывший военный. Его защита обращает внимание, что после признания дом Деббинса был обыскан, а сам он выезжал за границу, что может означать, что арестовывать его не обязательно.