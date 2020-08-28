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Глава Татарстана попросил финансовой помощи у Путина 

Глава Татарстана Рустам Минниханов 

Президент Татарстана Рустам Минниханов в пятницу в ходе видеоконференции с Владимиром Путиным попросил у президента России финансовой помощи для республики из федерального бюджета.

По словам Минниханова, "ухудшение экономической ситуации в текущем году отрицательно повлияло на поступление доходов в бюджет Татарстана". Он уточнил, что на 1 июля отставание от показателей прошлого года составило 31 с половиной миллиардов рублей.

Глава Татарстана также отметил, что в мае республика получила транш финансовой помощи, но во втором транше ей, как региону-донору, было отказано.

В ответ Владимир Путин заявил, что "Татарстан не обижен поддержкой", но если Минниханов считает, что "где-то нужно обратить внимание на какие-то конкретные вопросы", то президент России готов "пообсуждать это" при личной встрече.

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