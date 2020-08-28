Число осуждённых за экстремизм, госизмену и шпионаж выросло в 10 раз

В России число осуждённых по обвинениям в госизмене, шпионаже и экстремизме выросло с 2003-го года почти в десять раз, сообщает "МБХ Медиа" со ссылкой на судебный департамент при Верховном суде.

Согласно статистике, опубликованной департаментом, с 2003 по 2007 годы за "преступления против основ конституционного строя и безопасности государства", которые регламентируются десятью статьями уголовного кодекса, с 275-й по 284-ю, были осуждены 276 человек. А с 2015 по 2019 годы по этим же статьям были осуждены уже более 2 тысяч 600 граждан.

Наибольшее число осуждённых за госизмену, шпионаж и экстремизм пришлось на 2017 год: тогда обвинительные приговоры вынесли 645 россиянам. По данным правозащитной группы "Агора", существенную долю среди осуждённых составляли те, кого привлекали по 282 статье уголовного кодекса - "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". В прошлом году эта статья была частично декриминализирована.