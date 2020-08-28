В Москве суд обязал жертву домашнего насилия заплатить бывшему мужу

Никулинский районный суд Москвы обязал жительницу столицы Ирину Живову выплатить 10 тысяч 300 рублей компенсации её бывшему мужу, которого она обвинила в домашнем насилии. Сообщается, что истец требовал выплатить ему 1 миллион рублей, обосновав это потерей работы из-за обвинений бывшей супруги. Живов работал заместителем главы инвестиционной компании "Альфа-Капитал".

20 октября 2019 года москвичка Ирина Живова рассказала, что бывший муж ворвался к ней домой и нанес побои ей и дочери. В тот же день она написала заявление на нападавшего, полиция сняла побои и составила протокол. Однако решения суда по этому административному делу до сих пор нет.

Адвокат Живовой Виктория Дергунова считает, что в пятницу "Никулинский суд Москвы вынес прецедентное для всех жертв домашнего насилия в России решение, постановив, что вы не имеете права говорить о том, что вас били, пока не получите об этом соответствующий судебный акт".

Дергунова также сообщила, что кроме взыскания с Живовой, издания РБК, "Коммерсант" и издательский дом Conde Nast должны опубликовать опровержения, поскольку они писали об истории, произошедшей с москвичкой, и цитировали её.