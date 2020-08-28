Автомобиль заместителя Шойгу попал в ДТП в Москве, один пострадавший

Автомобиль заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова попал в ДТП в Москве, сообщили в пятницу вечером сразу несколько российских СМИ.

Авария произошла в центре города на 1-й Дубровской улице. Сообщается, что Евкуров сидел на пассажирском сиденье, а его автомобиль ехал на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной, которая ехала на зелёный. В результате ДТП второй автомобиль вылетел на тротуар и задел женщину с маленьким ребёнком в коляске.

Телеграм-канал 112 сообщил, что ребёнок попал в больницу с сотрясением мозга. В свою очередь издание Baza, опубликовавшее видео аварии, утверждает, что госпитализация не понадобилась, но водитель замминистра обороны сразу после аварии начал скручивать номера с автомобиля.

Юнус-Бек Евкуров был назначен заместителем министра обороны России в 2019 году, до этого он был главой Ингушетии. Агенство "Интерфакс" отмечает, что в военном ведомстве Евкуров курирует главное управление боевой подготовки и службу безопасности полётов авиации.