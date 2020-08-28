Венгрия с 1 сентября закрывает границы из-за коронавируса

Власти Венгрии объявили, что с 1 сентября закроют границы страны для иностранцев - из-за роста числа инфицированных коронавирусом.

Венгрия стала первой страной ЕС, вновь закрывшей границы после того, как в июне государства, входящие в Шенгенскую зону, смягчили большую часть ограничений на передвижения в её пределах.

В марте нынешнего года, когда начался резкий рост числа инфицированных коронавирусом в Европе, границы закрыла большая часть стран ЕС - такая ситуация возникла впервые после вступления в силу Шенгенских соглашений. К концу июня границы были открыты, однако отдельные страны продолжают требовать от въезжающих граждан других стран ЕС или отправиться на карантин, или пройти тест на коронавирус.

Внешние границы Шенгенской зоны по-прежнему закрыты для граждан большинства стран мира, включая Россию и США (за исключением имеющих вид на жительство или путешествующих по неотложной необходимости).

В последние недели во многих европейских странах наблюдается существенный рост числа инфицированных коронавирусом. В Италии, Испании, Великобритании за сутки вновь прибавляется больше тысячи новых инфицированных. Во Франции в пятницу зарегистрировано более 7 тысяч новых заражённых - почти столько же, как 31 марта, на пике эпидемии. Ряд стран ужесточают меры по борьбе с распространением инфекции, в частности, в Париже на этой неделе введён масочный режим.

При этом число смертей от коронавирусной инфекции в большинстве стран ЕС сейчас за сутки значительно меньше, чем весной. Меньше и число госпитализированных.

Всего в мире, по последним данным, было выявлено более 24 миллионов инфицированных. Более 6 миллионов из них - в США. В России это число приближается к миллиону. Умерли от инфекции, по имеющейся статистике, более 800 тысяч человек по всему миру.