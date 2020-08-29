Глава международно-признанного Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Фаиз Сарадж уволил министра внутренних дел страны Фатхи Али Башагу на фоне массовых гражданский протестов в Триполи, сообщает агентство Reuters. Причиной отставки стало использование огнестрельного оружия против протестующих — Сарадж пообещал расследовать случаи применения насилия.

Протесты на контролируемой ПНС территории продолжаются с середины августа, участники требуют отставки правительства, не справляющегося, по мнению демонстрантов, с ростом цен, безработицей, коррупцией и пандемией коронавируса. В Триполи как минимум две уличные демонстрации закончились столкновениями с полицией, сообщается об участии в разгонах сирийских наёмников, переброшенных в страну Турцией для борьбы c Ливийской национальной армией Халифы Хафтара, передаёт "Коммерсантъ".

Уволенного Башагу Reuters называет центральной фигурой в 14-месячном противостоянии у Триполи, закончившимся разгромом войск Хафтара при поддержке турецких сил. По информации канала "Аль-Арабия", влиятельный министр был уволен во время несогласованной с Сараджем поездки в Турцию.

В Ливии несколько лет продолжается гражданская война. Запад и столицу страны Триполи контролирует международно-признанное Правительство национального согласия. Восток и часть юга страны находятся под контролем Ливийской национальной армии Хафтара, формально представляющего заседающий в Тобруке парламент. Обе стороны конфликта пользуются как косвенной, так и прямой поддержкой иностранных государств и не могут победить друг друга.

На контролируемой войсками Хафтара территории так же продолжаются протесты. Жители выдвигают требования отставки 76-летнего военного и решения бытовых и экономических проблем.