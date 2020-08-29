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Умер игравший Чёрную пантеру актёр Чедвик Боузман

Американский актёр Чедвик Боузман умер в Лос-Анджелесе на 44 году жизни от рака. Об этом сообщается в его твиттере. Широкой публике он был больше всего известен как исполнитель роли супергероя Чёрная пантера в фильмах киновселенной Marvel.

В 2016 году у Боузмана был диагностирован рак кишечника третьей стадии, который затем перешел в четвёртую. Актёр проходил курс лечения, параллельно снимаясь в фильмах.

В 2017 году Боузман сыграл главную роль в драматическом фильме "Маршалл", исполнив роль адвоката Тэргуда Маршалла, ставшего первым чернокожим судьёй Верховного суда США.

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