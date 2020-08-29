МИД Белоруссии лишил аккредитации десятки журналистов, в том числе четверых корреспондентов Белорусской службы Радио Свобода и корреспондента канала Настоящее Время. Теперь им фактически запрещено работать в стране.

Аккредитаций лишились журналисты, работающие на иностранные СМИ, в том числе на бюро агентств Reuters, Associated Press и Agence France-Presse, Би-би-си, "Международное французского радио" и немецкий общественный канал ARD.

РИА "Новости" со ссылкой на российское посольство сообщает, что из Белоруссии депортируют четверых граждан России, которые работали на западные СМИ. Двое из журналистов работали на Associated Press, еще двое — на ARD. Накануне стало известно, что из страны депортирован известный шведский фотокорреспондент, победитель World Press Photo Пол Хансон, передаёт Tut.by.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии сообщил ТАСС, что журналисты лишены аккредитации по представлению межведомственной комиссии по информационной безопасности при Совете безопасности страны.

В Белоруссии продолжается политический кризис, вызванный непризнанием оппозицией результатов президентских выборов, состоявшихся в начале августа. На воскресенье в Минске и других крупных городах запланированы массовые акции протеста. Они совпадут по времени с днём рождения президента страны Александра Лукашенко, которому исполнится 66 лет.

В конце июля, ещё перед выборами, Лукашенко призвал чиновников высылать из страны журналистов зарубежных изданий. "Мы хозяева в этой стране, – сказал тогда Лукашенко. – Выполняйте свои обязанности. Не можете – скажите, что вы не можете. Будут другие этим заниматься".