Турецкий адвокат умерла после 238 дней голодовки

Турецкий адвокат Эбру Тимтик умерла на 43 году жизни в больнице в Стамбуле после 238 дней голодовки. Она требовала справедливого судебного разбирательства для себя и своих коллег, приговорённых по делу о терроризме, передаёт Associated Press со ссылкой на Ассоциацию прогрессивных юристов, в которой состояла умершая.

Тимтик специализировалась на правозащитных делах. Она и 17 её коллег были обвинены в связях с леворадикальной организацией "Революционная народно-освободительная партия-фронт". Организация признана террористической в Турции, США и Евросоюзе. В марте 2019 года она была приговорена к 13 с половиной годам лишения свободы, сейчас её дело рассматривает апелляционный суд.

Тимтик объявила голодовку в феврале вместе со своим коллегой Айтаче Унсалом, он сейчас находится в критическом состоянии. В июле суд отказался освободить их несмотря на медицинское заключение о том, что они больше не могут находиться в заключении.

Более 1500 адвокатов в Турции подверглись преследованиям, 605 были арестованы и 441 приговорены к тюремным срокам по обвинению в принадлежности к террористической организации или распространению террористической пропаганды, сообщает Международное французское радио со ссылкой на представительницу правозащитной организации для адвокатов Lawyers for Lawyers Ирму ван ден Берг. По её словам, ситуация резко ухудшилась после неудачной попытки госпереворота в Турции в июле 2016 года.