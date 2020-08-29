В Минске женщины вышли на марш солидарности. Есть задержанные

В центре Минске несколько тысяч человек – главным образом женщины – в субботу вышли на "Марш солидарности", с лозунгами против президента Белоруссии Александра Лукашенко и полицейского насилия.

Путь колонне на площадь Независимости перегородил ОМОН. Марш отправился по другому маршруту. Несколько участников марша были задержаны. Сообщается, что задерживают мужчин, женщин пока не трогают.

Во время видеотрансляции из центра Минска были задержаны журналисты белорусской редакции Радио Свобода Алесь Пилецкий и Андрей Рябчик.

Сегодня 21-й день протестов против результатов президентских выборов 9 августа, которые участники уличных акций считают сфальсифицированными в пользу Лукашенко.

На воскресенье намечен массовый марш в центре Минска под лозунгом "Марш мира и независимости".