Путин наградил Артемия Лебедева и Наталью Касперскую медалями

Президент России Владимир Путин наградил медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени дизайнера Артемия Лебедева и гендиректора компании InfoWatch Наталью Касперскую. Указ о награждении опубликован на портале правовой информации.
Лебедев и Касперская награждены "за заслуги в становлении и развитии российского сегмента информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“" - говорится в указе. С той же формулировкой той же медалью награждён и Максим Мошков - основатель интернет-библиотеки Максима Мошкова (lib.ru).
Всего в документе 38 страниц, награды или почётные звания получили более 100 человек. Среди них ректор МГИМО Анатолий Торкунов (орден "За заслуги перед Отечеством" II степени) и солист "Любэ" Николай Расторгуев (орден Александра Невского).
- Артемий Лебедев - создатель "Студии Артемия Лебедева", одной из первых и наиболее известных студий веб-дизайна в России. Он известен многочисленными эпатажными высказываниями, в том числе и на политические темы. Перед голосованием о поправках к Конституции России, по одной из которых "обнуляются" президентские сроки Владимира Путина, он снялся в ролике RT в поддержку поправок, а затем призвал не ходить на голосование. "Я не против, чтобы Путин был царем до тех пор, пока не превратится в мумию. Но я совершенно точно против того, чтобы это было прописано в Конституции", — написал Лебедев, добавив при этом, что он по взглядам "ватник, лоялист и конформист".
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