Путин наградил Артемия Лебедева и Наталью Касперскую медалями

Президент России Владимир Путин наградил медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени дизайнера Артемия Лебедева и гендиректора компании InfoWatch Наталью Касперскую. Указ о награждении опубликован на портале правовой информации.

Лебедев и Касперская награждены "за заслуги в становлении и развитии российского сегмента информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“" - говорится в указе. С той же формулировкой той же медалью награждён и Максим Мошков - основатель интернет-библиотеки Максима Мошкова (lib.ru).

Всего в документе 38 страниц, награды или почётные звания получили более 100 человек. Среди них ректор МГИМО Анатолий Торкунов (орден "За заслуги перед Отечеством" II степени) и солист "Любэ" Николай Расторгуев (орден Александра Невского).