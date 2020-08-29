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В Южной Осетии - массовые протесты после гибели задержанного

Сессия парламента Южной Осетии

В самопровозглашённой Южной Осетии с пятницы проходят массовые акции протеста, поводом для которых стала гибель местного жителя, ранее задержанного по подозрению в покушении на главу МВД.

О смерти 28-летнего Инала Джабиева стало известно вечером в пятницу. После этого в Цхинвали у здания парламента самопровозглашённой республики начался массовый стихийный митинг с требованием привлечь виновных к ответственности. Затем добавились политические требования - отставка высших чиновников, вплоть до президента.

В субботу президент Южной Осетии Анатолий Бибилов принял отставку правительства. Депутаты парламента в субботу собрались на экстренную сессию, на которой потребовали отставки генпрокурора.

Бибилов сообщил, что восемь сотрудников МВД, подозреваемых в причастности к гибели Джабиева, находятся под следствием.

17 августа служебный автомобиль главы МВД обстреляли из пистолета. По подозрению в причастности к этому преступлению были задержаны Инал Джабиев и ещё два человека. Как сообщает Кавказ.Реалии, у Джабиева начали "выбивать" показания силой. МВД сообщило, что ему стало плохо, и его не успели спасти. Однако родственники уверены, что ему были нанесены травмы, несовместимые с жизнью. Сделанные в морге снимки тела жестоко покалеченного Джабиева разошлись по соцсетям и мессенджерам. Возмущённые люди вышли на народный сход.

Бибилов вечером в пятницу вышел к участникам акции протеста и сказал, что готов сам уйти в отставку, если народ этого потребует. В субботу в своём обращении он об этом не упомянул.
Бывший президент Южной Осетии Эдуард Кокойты, который возглавлял республику в 2008 году, во время российско-грузинского военного конфликта, распространил заявление, в котором назвал своей ошибкой вывод на политическую арену Анатолия Бибилова в 2011 году и пообещал приехать в Южную Осетию. Сообщается, что среди протестующих есть сторонники Кокойты.

Россия в 2008 году признала независимость Южной Осетии. Там размещены российские военные. Подавляющее большинство стран мира продолжает считать Южную Осетию частью территории Грузии.

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