К месту проведения акции протеста в Минске доставили спецтехнику

Милиция в Минске установила ограждение на площади Независимости. Сегодня днём там должен пройти "Марш мира и независимости". В центр города стянуты автозаки и спецтехника, в том числе водомёты.

На площади Победы в Минске телезрители канала Белсат" заметили маршрутки с российскими номерами. Из машин вышли люди с российскими флагами и так называемыми георгиевскими флагами.

На площади Независимости проходили крупнейшие митинги против результатов президентских выборов 9 августа. По официальным данным победил на них действующий президент страны Александр Лукашенко. Оппозиция не признала результатов голосования. В стране начались массовые акции протеста и забастовки. Они сопровождаются избиениями протестующих. Задержано в общей сложности более восьми тысяч человек.

Накануне дипмиссии США, Великобритании, Швейцарии и Евроcоюза в Минске выступили с заявлением, в котором осудили непропорциональное применение силы против участников акций протеста в Белоруссии, а также призвали "немедленно и безоговорочно освободить всех несправедливо задержанных". В заявлении подчёркивается, что путь к выходу из политического кризиса в Белоруссии лежит через национальный диалог. Действия белорусских правоохранительных органов по отношению к демонстрантам в заявлении названы "бесчеловечными".