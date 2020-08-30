В Минске начинается "Марш мира и независимости". ТРАНСЛЯЦИЯ

В Минске начинается акция протеста "Марш мира и независимости". С разных концов белорусской столицы в центр города у площади Независимости стягиваются колонны демонстрантов с бело-красной символикой. Ранее к месту проведения акции была стянута спецтехника, поставлены металлические заграждения, растянута колючая проволока. В центре белорусской столицы закрыты несколько станций метро.

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Одну из колонн ОМОН уже пытался разогнать, однако люди продолжили движение после того, как милиция ушла. Очевидцы сообщают о начале задержаний. Протестующие пытаются этому противостоять и отбивать задержанных.

Солдаты в черных балаклавах и без знаков различия поставили забор вокруг стелы и музея Великой Отечественной войны. Они вооружены автоматами. Белорусские власти предупредили журналистов, которым была сохранена аккредитация для освещения событий в стране, чтобы они не приближались к протестующим на расстояние менее 100 метров.

Накануне МИД Белоруссии лишил аккредитации десятки журналистов, в том числе четверых корреспондентов Белорусской службы Радио Свобода и корреспондента канала "Настоящее время". Теперь им фактически запрещено работать в стране.

Акция солидарности с протестующими белорусами проходит сегодня в Киеве, у здания посольства Белоруссии на Украине. Запланирована акция у белорусского диппредставительства в Москве.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда было объявлено о победе на выборах действующего президента Александра Лукашенко – участники акций протеста не признают эту победу. На улицы Минска ежедневно выходят тысячи людей, самые крупные акции протеста собирали больше 100 тысяч.

В первые дни протестов сотрудники правоохранительных органов жестоко разгоняли их, есть многочисленные свидетельства пыток и избиений людей. Несколько участников акций протеста погибли. Задержано в общей сложности более восьми тысяч человек.

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