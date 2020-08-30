Умер художественный руководитель "Смешариков" Анатолий Прохоров

Анатолий Прохоров, художественный руководитель российского мультипликационного проекта "Смешарики", умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщил шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков.

Анатолий Прохоров родился в 1948 году. Он известен как один из организаторов первой в СССР негосударственной анимационной студии "Пилот" и студии компьютерной анимации "Петербург". В 2003 году Прохоров стал художественным руководителем "Смешариков".

Прохоров – лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства. Обладатель премий ТЭФИ, "Ника", Гран-при на Международном кинофестивале в Монреале, Золотой награды и Приза Джима Хэнсона на кинофестивале в Лос-Анджелесе.

Мультсериал "Смешарики" создан в рамках образовательного проекта "Мир без насилия". Мультфильм выходит в 60 странах мира, в том числе в США и Китае, переведён на 15 языков.