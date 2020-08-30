В центр Минска вводят внутренние войска. На марше протеста задержания

МВД Белоруссии подтвердило ввод в Минск бронетехники для усиления мер безопасности.

Ранее очевидцы сообщили о вводе внутренних войск в центр Минска, где сегодня проходит многотысячная акция против официальных итогов президентских выборов, прошедших 9 августа.

По информации очевидцев, спецтехника и БМП с военнослужащими выдвинулись, предположительно, из места дислокации бригады спецназа МВД в районе Уручье. Кадры движения этой колонны распространил портал Tut.By.

На территории Дворца независимости, где находится резиденция президента Александра Лукашенко, размещены уже семь БТР, передаёт "Интерфакс". Опознавательные знаки и номера на технике закрашены зеленой краской. На броне - военнослужащие с крупнокалиберными пулеметами. Между тем, на крыше дворца замечены вооруженные люди, предположительно снайперы.

Белорусская служба Радио Свобода ведёт прямую трансляцию с места событий.

В Минске десятки тысяч протестующих двинулись колоннами из разных районов города к резиденции Лукашенко. Люди подошли вплотную к сотрудникам силовых структур, которые выставили оцепление задолго до начала "Марша за мир и независимость". Как отмечают журналисты, сегодня людей гораздо больше, чем неделю назад.

Милиция призывает собравшихся разойтись и предупреждает, что они нарушают законодательство о массовых мероприятиях. Ко Дворцу независимости пришли Мария Колесникова, Максим Знак, Лилия Власова. Мария Колесникова – одна из соратниц оппозиционного политика Светланы Тихановской – подошла к оцеплению силовиков, просит позвать их руководителя или пропустить внутрь для переговоров.

Тем временем официальный представитель МВД сообщила, что на акции протеста в Минске уже задержаны около 130 человек. Всех их обвиняют в участии в несанкционированной акции.

ОМОН также не пустил участников марша к зданию КГБ. Эта часть города оцеплена. Движение перекрыто и на нескольких других центральных улицах. Многие направились к памятнику "Минск – город-герой": здесь протестующие собирались и во время акций в прошлые выходные, однако сейчас памятник окружен военными с оружием.

"Марши за мир и независимость" проходят сегодня и в других городах Белоруссии, в том числе, Могилёве, Гродно, Бобруйске.