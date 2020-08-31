"День рождения диктатора". Как Путин и белорусы поздравили Лукашенко

В воскресенье в Минске снова прошёл марш оппозиции против Лукашенко. На этот раз он совпал с днём рождения "виновника торжества".

А за день до этого Лукашенко поздравил Путин, преподнеся ему очень нужный и долгожданный подарок.

Петр Кузнецов

Путин заявил, что признает Лукашенко легитимным и законноизбранным президентом.

На самом деле, надо сказать ему за это спасибо. Все наконец-то стало на свои места. По-другому, как ни верти, и быть не могло, а вся эта муть с некими позитивными сигналами Пескова в сторону мирных протестов и Координационного совета только сбивала с толку.

Исторически это логично и закономерно. Запад традиционно старается действовать и работать с целью вызвать симпатию и лояльность народов, не обращая особого внимания на личности руководителей - на Западе прекрасно понимают, что все они меняются, а народы остаются.

Россия - наоборот: всегда разговаривает только с правителями, ни в грош не ставя мнение людей.

Именно поэтому Западная цивилизация пусть медленно, но неуклонно расширяется, а тот самый Русский мир - так же медленно, но так же неуклонно сжимается.

Путин сам, своими руками, создал ситуацию, при которой стремление белорусов избавиться от Лукашенко, а это - большинство белорусов, автоматически становится стремлением избавиться от воли и интересов России. Сам, никакой Запад и его козни в этом не обвинить.

Можно было бы сказать, что он - идиот, но это вряд ли имеет смысл. Иногда складывается впечатление, что они там, в Кремле, действуют по какой-то методичке, составленной при Иване Грозном. Висит в каком-нибудь зале в рамке кусок пергамента, где написано, что надо поддерживать лояльных царей и завоёвывать нелояльных, они аккуратно каждое утро протирают с него пыль, перечитывают, целуют, размашисто крестятся и идут исполнять, ни на секунду не задумываясь о последствиях.

История тем временем идёт вперёд, мир и народы меняются, Россия все больше погружается сама в себя и в собственное трагическое одиночество. Но никому и в голову не приходит, что никакие враги тебе не навредят больше чем ты сам, если ты - враг самому себе.

"Спасибо" Путину все же говорить не будем. За то, что он предстал для белорусов в лаврах Ермошиной, пусть она его и благодарит.

А мы пойдем дальше своей дорогой. История учит, что она - правильная.

Дмитрий Ольшанский

Вижу в ленте траур и горькие вздохи насчет того, что наш царь поддержал минского батьку.

Траур понятен: теперь, когда Россия гарантировала свое участие в деле, революция отменяется.

А ведь многим моим бывшим знакомым так хотелось со злорадным восхищением посмотреть из Москвы, как в Минске будут выходить из Союзного государства, из ОДКБ, как будут встречать польских военных и отменять государственный русский язык, как будут сносить памятники, строить забор на границе, плясать вокруг горящего чучела Путина и бить в бубен нашей и вашей свободы.

Не получилось.

Меж тем, решение, конечно, правильное.

И дело не только в том, что нашим угрюмым "резервом" забит осиновый кол в грудь свободы и достоинства - хотя это приятно, конечно, - а в том простом и практическом соображении, что только "плохое" тамошнее правительство может упасть в наш мешок, тогда как правительство "хорошее" с гордым видом пойдет в сторону Европы. И даже если это будет катастрофически невыгодно большинству тех, кто под этим правительством окажется, - все равно связи с нами будут оборваны, любой ценой.

Потому что любовь випов всего мира к тем волшебным местам, где они могут купить себе виллы, закопать свои деньги, куда они могут отправить любовниц, детей, где они видят источник моды и прогресса, и где стоит печатный станок самой главной валюты, - бесконечно важнее для них, чем благополучие их несчастного населения.

Население - перебьется.

Так что единственное наше окно возможностей - это плохие парни, которым деваться некуда, и которых даже вопреки их собственным надеждам, через не хочу прибивает волной к нашему пиратскому берегу.

Именно такого парня царь и поддержал, чтобы слегка придушить его в братских объятиях.

А действительно скверно - другое.

Дело в том, что какие бы решения не принимала Россия - умные, глупые, за этих, за тех, - они, эти решения, никогда не включают в себя никого и ничего, кроме самих царей, президентов или батек, их двора и дружины, а также особо ценных объектов для извлечения прибыли вроде газопроводов.

Россия - это ее власть, а заграница - это тоже власть, и они могут подружиться или поссориться, воевать или мириться, но это всегда "переговоры на высшем уровне". Никакого среднего или низшего уровня - просто нет.

А вот американцы (да и европейцы) - другие.

В их политике "наше", "свое" - это вовсе не только Белый дом, Пентагон, главный банк, нефть из Техаса, и еще пара джентльменов, которых хорошо бы уважить.

В их политике "Америка" - это все вообще.

И журналисты - Америка, и правозащитники - Америка, и торговец автомобилями - Америка, и случайный турист - Америка, и английский язык - Америка, и даже русский человек, удачно возненавидевший Россию - это тоже Америка, если понадобится.

То есть они разговаривают от имени целого мира - и разговаривают с другим миром, нашим, к примеру, тоже в его полноте, а вовсе не только с государем Иваном Васильевичем и боярином Милославским, как это упорно делается у нас.

И вот эта русская, ну, пусть кремлевская, хотя она намного старше нынешней власти, зацикленность начальников на начальниках, зацикленность на иерархии, на чинах, на крупных суммах и разговорах за закрытыми дверями, - и это при полном равнодушии ко всем остальным и всему остальному, что остается за дверью, - эта зацикленность еще не раз утопит все наши дела и возможности, хоть в Минске, хоть где угодно еще.

Андрей Лошак

Путин продолжает делать все, чтобы братский беларусский народ нас возненавидел. Какое-то время он не мог перебороть неприязнь к зарвавшемуся коллеге, думаю, не без злорадства наблюдал за тем, как тот тонет в лужах собственного дерьма. С этим связана первоначальная разноголосица в освещении беларусских событий - пропаганда, будучи проекцией умонастроений автократа, подвисла без привычных методичек. Но потом Путин спохватился, и все пошло по накатанной схеме. Как я писал еще до выборов: свобода - главный враг автократов, и против нее они всегда будут готовы сдружиться. В страну уже две недели как заброшен десант закадровых кремлевских пропагандонов с ведром кокаина, которые "генерят контент" для внутреннего пользования - в основном это старая, хорошо знакомая россиянам песня про фашистов, базы нато и запрет русского языка. "Надувают бандеру" как говорит моя знакомая с Украины. С той только поправкой, что в Беларуси своего бандеры никогда не было, подобная риторика для них звучит дико и с головой выдает страну происхождения. Акции оппозиции зеркалятся, организуются беларусские аналоги путингов - с помощью админресурса создается картинка массовой поддержки власти, которую потом тиражируют госканалы и интернет-ресурсы в Беларуси и России. Всех этих византийских хитростей в картофельной диктатуре еще недавно не знали. Активизировалась работа провластных интернет-троллей, особенно с аккаунтов в ВК и ОК, - и это тоже не осталось беларусами незамеченным. Лукашенковские телеграм-каналы вроде Пула первого резко поменяли риторику от дежурно-советской на более развязную и "интернетную" - стиль, за которым безошибочно узнается работа другого пула - потупчиковских "специалистов". Второй фронт орков - публичный и внешний. Работники кадра хуячат из говнометов по оппозиции из Москвы и с мест событий. В беларусских телеграм-каналах пишут: "опять Придабайло скажет, что 20 тысяч собралось". Люди, проходя мимо машины RT, показывают средний палец и плюют в нее. Сам Придыбайло уже стал синонимом лукашенковской пропаганды, то есть всего худшего, от чего беларусы мечтают избавиться. Таков очередной успех Кремля на ниве геополитики. Осталось только закрепить его вводом "резерва правоохранителей"

Аня Дорн

...путин сейчас делает в Беларуси то, что не смогли бы сделать никакие засланные туда западным врагом казачки-провокаторы (если бы таковые, вообще, существовали 😳). Признанием беларуских выборов состоявшимися и силовой, информационной и финансовой поддержкой Луки (в обмен на разрешение провести там массовый медицинский эксперимент на людях с ковид-вакциной) настраивает беларуский (пока относящийся к РФ, россиянам и лично к нему лучше, чем все остальные на пост-советском пространстве) народ против России и её граждан. И ведь ещё немного - и у него это получится.

Уже начало получаться.

Михаил Крутихин

Уже не впервые вижу, как реакцию Путина на поведение Лукашенко называют тактической и стратегической ошибкой. Понимаю посыл, но полностью согласиться не могу. Ошибка - это, на мой взгляд, некое отклонение от привычного курса. А когда весь курс ошибочен, то отдельные поступки вроде обещаний подавить народное движение в Беларуси - это уже не ошибочный шаг, а абсолютная верность выбранному направлению движения.

Для меня самым чётким изложением путинской внешней политики стало его выступление на 70-й Генассамблее ООН в 2015 году. Поищите, почитайте. Ключевой тезис - поддержка "суверенных" режимов в их сопротивлении "навязываемой извне" демократии. Обещание стоять за режимы, против народа. Иными словами - чтобы было как в России.

На той же ассамблее, кстати, выступал и Обама. С полностью противоположным стретегическим тезисом - поддержка воли народов, противостоящих дерьму во власти.

Это не ошибка Путина и не отклонение от выбранного им курса.

Александр Миров

Нелегитимный Путин признал выборы в Республике Беларусь легитимными. Теперь они стали бесспорно нелегитимными.

Валентин Избаш

Белорусы, у меня для вас две новости.

Первая: Путин признал Лукашенко законноизбранным президентом…

Вторая: Януковича он тоже признавал…

Но на Путина надейся, а сам не плошай. Утром воскресенья Лукашенко послал в центр Минска не только ОМОН со спецтехникой, но и войска.

Белорусы не испугались силовиков: на улицы снова вышли десятки тысяч людей.

Во время демонстрации полиция опять производила аресты, но некоторых арестованных демонстрантам удалось отбить.

Сам Лукашенко провёл свой день рождения так же, как и прошлое воскресенье - с автоматом в руках. Правда, сына Коли в каске и бронежилете рядом с ним на этот раз не оказалось.

Сергей Кальварский

Каждое воскресение в Минске у дворца независимости бегает полоумный, кряжистый дед с автоматом в руках и бормочет - я президент, я президент.

Николай Травкин

"Саша, с Днём рождения тебя и по доброму завидую, меня народ тоже любит, но в таком количестве поздравлять к резиденции ещё не приходили", - твой друг Вова."

Владимир Тор

И хочется тут спросить у Лукашенко:

"А где же твои 80%, совхозник? Ась?"

Кстати, а Вовы Путина сколько было на последних "выборах"? 146 или сколько там?

Один из митингующих в день рождения Лукашенко решил сделать предложение своей девушке.

Алексей Цветков

Какие же молодцы беларусы! Как же хочется (несмотря на весь жизненный опыт), чтобы у них получилось!

Не всем в России хочется, чтобы у них получилось.

Владимир Линдерман

Являются ли участники протестов в Белоруссии националистами-западниками, желающими разрыва с Россией, или «не все так однозначно»? Люди, идейно мне близкие, спорят на эту тему, поэтому вмешаюсь.

Условно допустим, что из десяти участников протеста девять участвуют в нем, потому что им осточертел Лукашенко, а против России они ничего не имеют. И только у одного из десяти есть конкретная политическая — антироссийская — мотивация.

Поверхностный социологический опрос покажет, скорее всего, именно такую картину. Но она является ложной. Объясню, почему.

Если Лукашенко свергнут (предположим), то те девять, которые имели претензии к режиму его личной абсолютной власти, будут считать задачу выполненной и разойдутся по своим делам. А вот десятый — не «разойдется».

Как сказал Жорж Дантон (или приписывают ему), революция — это сто тысяч вакансий. После смены режима произойдет зачистка органов власти, силовых структур, ключевых СМИ, сферы образования и проч. Зачистка может быть жесткой или мягкой, молниеносной как блицкриг или растянутой во времени. Но вакансии в любом случае появятся. И их займут вот эти самые «десятые» участники протестов.

И получится странный эффект, над которым потом будут ломать голову: 90% протестующих вроде бы не собирались рвать с Россией, подавать заявку в НАТО, уничтожать образование на русском языке, отрекаться от победы в Великой Отечественной войне, как же так получилось?

А вот так — я объяснил. Важно не кто участвует в протестах, а кто стремится и готов к захвату власти. Политика — это вопрос о власти.

Поэтому, пока в Белоруссии нет пророссийских партий или движений — а их, увы, нет — наивно надеяться, что волна протестов вынесет на политическую вершину лидеров, отстаивающих воссоединение с Россией.

Этот пост не в поддержку Лукашенко. Его время все равно заканчивается. Но важно, что будет после него.

Егор Холмогоров

Если белорусская оппозиция придет к власти, будут приняты меры для проведения честных и прозрачных выборов. Об этом «Интерфаксу» рассказали в штабе бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Одной из мер станет восстановление Конституции Белоруссии 1994 года...

Спасибо. Можете не продолжать. Конституция 1994 года устанавливает белорускую мову как единственный госязык.

Писали бы прямо: "Когда мы придем к власти, мы первым делом запретим русский язык".

Сергей Марков

Польша под давлением России Франции и Германии так и не решилась дать команду на переход к силовым мерам захвата власти. И это очень хорошо. Теперь протесты пойдут на спад. Забастовка провалилась. Самые острые проблемы будут в университетах. Там будут стараться реализовать всеобщую забастовку. Но не долго. Забастовщиков будут отчислять и сразу брать в армию. Лукашенко почти победил. Россия защитила Белоруссию.​

Большинство комментаторов оценивает перспективы Лукашенко совсем не так оптимистично.

Роман Попков

Оценим тактику, которую сегодня применял режим Лукашенко в борьбе с протестующими.

Сперва пытались действовать опять московскими методами, которые используются на протяжении уже нескольких дней: вклинивание в толпу, разделение толпы, блокирование, зонирование, душное, вязкое винтилово – но без жести в виде светошумовых гранат и дубинок. Эта тактика в Минске оказалась довольно эффективной против акций численностью в одну-две тысячи человек.

И вот сегодня они попытались опять так работать. Начали винтить на Проспекте Независимости, перекрывать, отделять людей друг от друга, задерживать. Но, как и следовало ожидать, такая тактика оказалась бесполезной, когда счет протестующих пошел на десятки тысяч. На Проспекте Независимости образовался слоеный пирог, некоторые отряды МВД сами оказались заблокированными. Сил тупо не хватало, а людей становилось все больше, и люди были достаточно решительно настроены – отбивали своих, гоняли "тихарей", пинали ментовские машины. И в общем-то было понятно, что если менты врубят традиционное свое ультранасилие, опять будет как 10 августа – с боями и с баррикадами.

Ну и всё. Ультранасилие против стотысячной и довольно злой толпы врубать - чревато непредсказуемыми последствиями. Но и московский метод удушения резиновыми перчатками при злой стотысячной толпе тоже не работает.

В итоге потоки людей пошли опять к резиденции Лукашенко беспрепятственно.

PS - это вовсе не значит, что если в Москве выйдет 100 тысяч человек, то традиционная тактика московских ментов не сработает. У нас как раз норм сработает: московские сто тысяч - это не минские сто тысяч.

Эль Мюрид

Помощник президента Белоруссии Николай Латышенок вышел к участникам акции протеста, собравшимся около Дворца независимости. Он сказал, что переговоров с оппозицией не будет, они возможны с членами инициативных групп.



Собственно говоря, именно так создаются условия для гражданских конфликтов, а затем и войн. Причем инициатором всегда выступает власть, так как именно за ней решение.



Другой вопрос, что режим находится в определенном тупике. Понятно, им же самим и созданном. Проблема носит предельно очевидный характер - за 26 лет понятие "оппозиция" в Белоруссии выжжено. Ожидать же, что за 20 дней протестов она возникнет сама собой, попросту нелепо. Даже фигура Тихановской не выглядит субъектной для переговорного процесса - она стала объединяющим фактором "против", но конструктивного мандата у нее просто нет. Она и сама свою предвыборную программу построила в этом русле - выберите меня, и я проведу досрочные и честные выборы. Вот на них и будет что-то там решаться. То есть - разговаривать не с кем. И это реальная проблема Лукашенко, так как в отсутствие оппозиции он вынужден вести переговоры о своем будущем с иностранными субъектами. И это проблема для Белоруссии, так как эти переговоры в любом случае приведут к десуверенизации страны.



Оппозиция - она для того и нужна, чтобы в кризисные моменты брать власть в свои руки и разрешать накопленные в предыдущий период ошибки и противоречия. Для того и нужна национальная оппозиция, чтобы кризис не заканчивался оккупацией. Но чего нет, того нет. А потому ни разговаривать не с кем, ни вернуть ситуацию в прежний сценарий тоже нельзя - это как раз иллюстрация про невозможность провернуть фарш обратно. Необратимые изменения уже произошли. Лукашенко, истребляя оппозицию (и в политическом, и даже в физическом смысле) последовательно захлопнул для себя пространство решений, оставив только коридор с одной-единственной дорогой. "Коридоры кончаются стенкой", - так, кажется, пел Высоцкий. И теперь это дорога в один конец, без возможности выбора.

Кирилл Шулика

Вчера за сто тысяч человек в Минске вышло точно. Поэтому неудивительно, что петушащегося Лукашенко с автоматом на фото распространили только после окончания акции. Лучше людей лишний раз не злить.

Количество протестующих не уменьшается, наоборот растет. И как ты там ни было, над диктатором это висит дамокловым мечом. Пусть дрожит... Фото и видео с автоматом это уже агония.

Павел Пряников

События в Белоруссии объединили в неприятии Лукашенко и его клики людей с противоположных флангов в России. Давно такого не помню, даже в Болотной 2011-12 такого уровня единения не было.

Против – русские националисты, консерваторы и правые, демократические левые, либералы, значительная часть государственников.

У каждого к Лукашенке свои претензии, но факт остаётся фактом.

Однозначно за Лукашенко, без всяких претензий к нему, пожалуй, только значительная часть КПРФ (и то там был раскол по линии Рашкина), часть Изборского клуба, а также небольшая часть медиа-политологов в государственническом секторе.

Наверное, среди интересующихся политикой в России процентов 80 сейчас против Лукашенко. Он умудрился буквально за неделю обвалить свой политический капитал.

Кирилл Рогов

Пока карательные отряды воюют с протестующими, сам Лукашенко, по слухам, собирается к Путину. Впервые едет к нему не как ловкий прихлебатель, а как вассал. Будет, говорят, целовать туфлю в присутствии Патрушева, Сечина, Шойгу и Маргариты Симонян. Последнее, впрочем, не точно.