Китай угрожает спикеру Сената Чехии из-за его визита на Тайвань

МИД Китая заявил, что председатель Сената (верхней палаты парламента) Чехии Милош Выстрчил "заплатит высокую цену" за то, что во главе чешской делегации посетил Тайвань.

Китайское внешнеполитическое ведомство назвало действия чешского политика "близоруким поведением", "политическим оппортунизмом" и "открытой провокацией". Китайская народная республика считает Тайвань частью своей территории и добивается от всех стран мира принятия этого принципа.

Выстрчил назвал заявление китайского МИД "вмешательством во внутренние дела", добавив, что его поездка на Тайвань не направлена против Китая.

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек осудил реакцию Пекина и в то же время напомнил, что чешский МИД советовал Выстрчилу не ездить на Тайвань. Не согласен был с поездкой главы Сената и президент Милош Земан.

Чешская либеральная оппозиция критикует президента Земана за то, что он, по её мнению, занимает прокитайскую позицию. Выстрчил представляет оппозиционную Гражданскую демократическую партию. Ожидается, что в ходе визита на Тайвань - первого в истории визита столь высокопоставленного чешского политика на остров - он встретится с президентом Тайваня и выступит в местном парламенте. Главной целью поездки он назвал налаживание экономических связей, однако упомянул и о правах человека. Выстрчил заявил, что визит продолжает традиции покойного президента Чехии Вацлава Гавела, который неоднократно встречался с духовным лидером Тибета Далай-ламой. Гавел посещал Тайвань уже после ухода с поста президента.

На Тайвань собирался ехать ещё предшественник Выстрчила на посту главы Сената Чехии Ярослав Кубера, однако в феврале он скоропостижно скончался. Его вдова позднее обвинила Китай в давлении на покойного сенатора и угрозах принять меры против ведущих чешских компаний, если он совершит запланированный визит на Тайвань - напоминает "Голос Америки".

Официально Чехия - как и подавляющее большинство стран мира - не признаёт Тайвань (который сам официально именует себя Китайской Республикой и соответственно не признаёт КНР), однако (так же как и большинство стран) имеет с ним экономические и культурные связи.