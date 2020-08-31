СК два месяца не может предъявить Фургалу обвинение в убийстве

Следствие до сих пор не может предъявить арестованному в начале июля бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение по ключевому эпизоду - убийству бизнесмена Евгения Зори. Ранее прокуратура Хабаровска признала Фургала не причастным к этому преступлению. Отменить её решение может только Мосгорсуд. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Зоря был убит в центре Хабаровска в октябре 2004 года после долгого конфликта с Фургалом. Они спорили из-за цеха бывшего завода железобетонных изделий. Зоря доказал в судах свое право на эту недвижимость, но был убит перед одним из судебных заседаний.

Сразу после убийства Зори Фургала и его партнёра Николая Мистрюкова задерживали как подозреваемых. На них, по словам представителя Следственного комитета, были показания свидетелей. Однако через два дня после задержания обоих отпустили. Позже следователь прокуратуры Хабаровска прекратил уголовное дело в отношении Фургала в связи с отсутствием в деле доказательств его причастности к убийству Евгения Зори.

Источники "Коммерсанта", близкие к расследованию, утверждают, что Фургал регулярно подкупал высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов. По их словам, этим же объяснялось и решение хабаровского следователя.

УПК разрешает отменить постановление о прекращении уголовного преследования по истечении года со дня его вынесения. Для этого прокурор или Следственный комитет должен обратиться в суд. 31 июля Басманный суд Москвы отменил постановление о прекращении дела в отношении Фургала. Однако бывший губернатор обжаловал это решение в Мосгорсуде, и следствие снова зашло в тупик, пишет "Коммерсантъ".

Сегодня стало известно, что Сергей Фургал отказался от досудебного соглашения со следствием. Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, бывший губернатор Хабаровского края считает угрозой и давлением на него предложение от следователя признать вину.