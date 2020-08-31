Один из крупнейших ледников Урала полностью растаял, сообщили сотрудники Научного центра изучения Арктики по итогам экспедиции к ледникам Полярного Урала.

Исследования ледников проводились с 19 по 28 августа, экспедиция прошла по маршруту: ледник ИГАН – ледник МГУ – ледник Маркова. В сообщении научного центра говорится, что в середине ХХ века ледник МГУ был вторым по величине и самым длинным на Урале: в момент открытия в 1953 году его длина достигала 2,2 километра. Отмечается, что в 2010 году, когда исследователи последний раз были на этом леднике, у него ещё оставался большой объем льда внизу. Теперь он полностью исчез.

Результаты исследований учёные передадут во Всемирную службу мониторинга ледников.

Накануне ученые из США и Нидерландов заявили об ускорении таяния крупнейшего ледника северного полушария – Гренландского ледяного щита.

В прошлом году из-за потепления полностью растаял ледник Окйекудль в Исландии, которому было 700 лет. Исландцы устроили церемонию прощания с ним, в которой приняли участие премьер-министр и министр окружающей среды страны. Экологи заявили, что в ближайшие 200 лет все ледники на планете ожидает та же участь.