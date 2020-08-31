Состоялся первый коммерческий перелёт из Израиля в ОАЭ

Из Израиля в Объединённые Арабские Эмираты 31 августа был совершён первый прямой коммерческий авиаперелёт.

Рейс осуществила израильская авиакомпания El Al. Полёт из Тель-Авива в Абу-Даби продолжался три часа. На борту находилась делегация в составе израильских и американских официальных лиц, включая Джареда Кушнера, зятя и советника президента США Дональда Трампа, и израильского советника по вопросам национальной безопасности Меира Бен-Шаббата.

"Это исторический перелет, и мы надеемся, что он положит начало еще большему историческому путешествию на Ближнем Востоке и за его пределы", - заявил журналистам Кушнер. Он был одним из главных участников переговоров о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в Твиттере также приветствовал рейс, назвав его примером "мира для мира". Над окном кабины пилота "Боинга-737" на арабском, иврите и английском языках было написано слово мир.

На пути следования лайнер пересёк воздушное пространство Саудовской Аравии, обычно закрытое для израильских самолётов.

13 августа Израиль и Объединённые Арабские Эмираты объявили о достигнутом при посредничестве США соглашении по полному восстановлению дипломатических отношений. Частью договорённостей стало обязательство Израиля приостановить реализацию своих планов по установлению суверенитета над рядом оккупированных территорий Западного берега Иордана.

ОАЭ стали первым государством Персидского залива, которое устанавливает активные дипломатические контакты с Израилем. Раньше Абу-Даби не признавал существование еврейского государства.